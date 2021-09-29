1.AYAK: 4 yaşlı Arapların çimdeki 4 şartlı yarışında Bursa Efesi, Karasun, Nakış, Ertegi ve Kondubeyi birinciliğe daha yakın isimler.

2.AYAK: Yarış kazanamamış tayların 19 şartlı yarışında Miss Evgeniya, Fiji, French Cadet, Minigun, San Sebastian ve Spring Attack kapışacak.

3.AYAK: Arap taylarının 3 şartlı yarışında gösterişli başlangıç yapan Horus birinciliğin en güçlü adayı.Kuponlarda tek geçilebilir

4.AYAK: "Özkan İşgüden" koşusunda Uçan Fil, Ganando Solo, Burakşah ve Corcovado arasında birincilik düğümü çözülür.

5.AYAK: Arapların sentetikteki uzun yarışında İşinibilir, Umutlu ve Bişkekhan öne çıkan isimler. Mavra ve Onurluefe yeri olanlara.

6.AYAK: Kapanıştaki bölünen maiden yarışta Dobby ve Öztaha çekişmesini izleyeceğiz. Napolyon ve Bir Bahar geniş oynayanlara.