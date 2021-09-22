1.AYAK: Sentetikteki 17 handikap yarışında Big Prize, Zea Biddy ve Red Orchestra öne çıkan isimler. Ender Man ve Kocavezir yeri olanlara.

2.AYAK: Kısrakların çim pistteki 16 handikap yarışını formunu yükselten Çivit'in kazanarak başarı zincirine bir halka daha eklemesini bekliyorum.

3.AYAK: Arapların kısa vade 6 "Muzaffer Bozok" koşusunda Yükselabi, Niğbolu ve Çakmakşah arasında birincilik düğümü çözülür

4.AYAK: İngilizlerin "Talha Dinçel" koşusunda Azmantor, Tor The Wings, Kayı Beyi ve Winner Man çekişmesi kazananı belirler.

5.AYAK: 2 yaşlı dişi tayların 1 şartlı "Noces" koşusunda Winter Sunshine, Zeytingözlüm, Venice, Maggy Hawk ve Anadolu Edası birincilik adaylarım.

6.AYAK: 4 yaşlı Arapların kapanış koşusunda Abone, Beşkazalı, Uzayabakan ve Faranelli öncelikli isimler. Özgürkafkas sürpıxde düşünülmeli.