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Munnings Song ERGUN ONARIR Munnings Song ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 25.09.2021, 00:00
1.AYAK: 4 yaşlı Arapların 15 handikap yarışında Hayat, Kızım Aysima, Ertürker, Şanarhan ve Serin Dalga öne çıkan isimler. Milasberk yeri olanlara.
2.AYAK: Arap taylarının çim pistteki maiden yarışında Kumral Ada, Abjar ve Alaçatı Ağası birinciliği hedefleyen taylar.
3.AYAK: İngilizlerin çimdeki kısa vade 8 "Şirince" koşusunda Starry Night, Ağa Dadaş, Criminal ve Utkunun Kızı arasında düğüm çözülür.
4.AYAK: 2 yaşlı dişilerin 3 şartlı yarışında Miss Arietta, Mia San Mia ve Matmazel Beryl rakiplerine oranla birinciliğe daha yakın taylar.
5.AYAK: Bölünen maiden yarışta Şirinhatun, Karacalar, Uçuk ve Babam Benim ilk birinciliklerine ulaşmak için koşacak taylar.
6.AYAK: Birincilikle tanışamayan tayların 19 şartlı yarışında kalabalık gruba rağmen formunu geliştiren Mummings Song birinciliğin en güçlü adayı.
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