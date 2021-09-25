1.AYAK: 4 yaşlı Arapların 15 handikap yarışında Hayat, Kızım Aysima, Ertürker, Şanarhan ve Serin Dalga öne çıkan isimler. Milasberk yeri olanlara.

2.AYAK: Arap taylarının çim pistteki maiden yarışında Kumral Ada, Abjar ve Alaçatı Ağası birinciliği hedefleyen taylar.

3.AYAK: İngilizlerin çimdeki kısa vade 8 "Şirince" koşusunda Starry Night, Ağa Dadaş, Criminal ve Utkunun Kızı arasında düğüm çözülür.

4.AYAK: 2 yaşlı dişilerin 3 şartlı yarışında Miss Arietta, Mia San Mia ve Matmazel Beryl rakiplerine oranla birinciliğe daha yakın taylar.

5.AYAK: Bölünen maiden yarışta Şirinhatun, Karacalar, Uçuk ve Babam Benim ilk birinciliklerine ulaşmak için koşacak taylar.

6.AYAK: Birincilikle tanışamayan tayların 19 şartlı yarışında kalabalık gruba rağmen formunu geliştiren Mummings Song birinciliğin en güçlü adayı.

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