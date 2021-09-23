1.AYAK: Tayların kumdaki 16 handikap yarışında I Goot The Power, Başdaner, Cameron ve Demented birinciliğe daha yakın isimler.
2.AYAK: 2 yaşlı tayların maiden yarışında formunu geliştirdiği gözlenen Atrio birinciliğin en güçlü adayı. Riski sevenler tek yazabilir.
3.AYAK: İngilizlerin bir solukta bitiverecek "FİCAC" koşusunda Robin Son ve Princess Di öne çıkıyor. Best Friend yeri olanlarca düşünülmeli.
4.AYAK: Dişi İngilizlerin çimdeki uzun yarışında Şehriban, Çakırın Kızı, Galvatron, Aybüke ve Thumbs Up çekişmesine Fearless Flame de katılabilir.
5.AYAK: Arapların çim pistteki kısa vade yarışında Bigboss, Cezmican, Bubo, Gülağa ve Yüreklı Çoocuk arasında birincilik düğümü çözülür.
6.AYAK: Kapanış koşusunda Demirşah, Bölükbey ve Salih Dayı öncelikle yazılmalı. Abher, Karatuğ, Mahperverkız ve Lolan Güzeli geniş oynayanlara.