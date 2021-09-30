1.AYAK: 15 handikap yarışında Adios, Uçsuz Bucaksız, Samothraki, Roterdam ve World Fast öncelikli isimler. Cool Image ve Dark Runner daha sonra.

2.AYAK: Çimdeki 16 handikap kapışmasında Hopa Şahı, Özümcan, Prenses Özgül ve Özdoğa öne çıkan kısraklar. Kızımderya ve Pişkin Kız yeri olanlara.

3.AYAK: Arapların kısa vade 8 yarışında formunu üst düzeye taşıyan Bestekar birinciliğin en güçlü adayı. Kuponlarda tek yazılabilir

4.AYAK: 2 yaşlıların 1 şartlı "Marlin" koşusunda Lady İrem, Lady Elmendorf, Adem Ağa ve Narayama birinciliğe daha yakın taylar.

5.AYAK: 2 yaşlı tayların 4 şartlı yarışında Thunder Jest, Oğlum Utkun ve Magic Fire ipi göğüslemeyi hedefleyen isimler.

6.AYAK: İngilizlerin çimdeki kapanış koşusunda Emperor Sion, Yahyahan ve Şirin Oğlu arasında altılı ganyanın kaderi şekillenir.



