1.AYAK: Arapların sentetikteki 21 handikap çekişmesinde Kralömer, Taçsız Kral, Yolkıran ve Süpermen öncelikli isimler. Hızlı Asiye sürprizde.

2.AYAK: İngilizlerin 3 şartlı yarışında Win The Race, Amadis, Ciao Ciao Ciao, Vahşi Çoocuk ve Out Of The Dark öne çıkan taylar.

3.AYAK: Sentetikteki uzun mesafeli 5 şartlı yarışta Winner Man, Blanchard ve Kara Vetar arasında birincilik düğümü çözülür.

4.AYAK: 2 yaşlı tayların grup 3 "Sahir Kurutluoğlu" koşusunda henüz yenilgi yüzü görmeyen Wardenclyffe birinciliğin en güçlü adayı.

5.AYAK: Arapların grup 2 "Dumlupınar" koşusunda Aryaliva, Yeltay, Kumma, Aşkabat, Oğlum Serkan ve Kayasel arasında kazanan belirlenir 0

6.AYAK: 2 yaşlıların maiden yarışında favorim Siestra. Formunu geliştiren Act Of God ve Gökdoğan imkanlar ölçüsünde kupona eklenmeli.