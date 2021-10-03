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4. ayak tek ERGUN ONARIR 4. ayak tek ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 03.10.2021, 00:00

1.AYAK: Arapların sentetikteki 21 handikap çekişmesinde Kralömer, Taçsız Kral, Yolkıran ve Süpermen öncelikli isimler. Hızlı Asiye sürprizde.
2.AYAK: İngilizlerin 3 şartlı yarışında Win The Race, Amadis, Ciao Ciao Ciao, Vahşi Çoocuk ve Out Of The Dark öne çıkan taylar.
3.AYAK: Sentetikteki uzun mesafeli 5 şartlı yarışta Winner Man, Blanchard ve Kara Vetar arasında birincilik düğümü çözülür.
4.AYAK: 2 yaşlı tayların grup 3 "Sahir Kurutluoğlu" koşusunda henüz yenilgi yüzü görmeyen Wardenclyffe birinciliğin en güçlü adayı.
5.AYAK: Arapların grup 2 "Dumlupınar" koşusunda Aryaliva, Yeltay, Kumma, Aşkabat, Oğlum Serkan ve Kayasel arasında kazanan belirlenir 0
6.AYAK: 2 yaşlıların maiden yarışında favorim Siestra. Formunu geliştiren Act Of God ve Gökdoğan imkanlar ölçüsünde kupona eklenmeli.

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