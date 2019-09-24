Haftanın takımı G.Saray da, F.Bahçe de, bu haftaki kötü oyunları ve puan kaybını "Derbi stresi"ne bağlayıp camialarını uyuttular. Sanki bu hafta oynanacak maçı kazanan şampiyon olacak. Artık maç kaybedenler "kural hatası işlendi" yaygarasını koparıyor

Süper Ligin henüz 5.haftasını geride bıraktık.

Maraton'un bitimine daha 29 hafta var yani köprülerin altından daha çoook sular geçecek. Geçecek, geçecek de G.Saray ile F.Bahçe, sanki cumartesi günü aralarında oynayacakları maçı kazanan şampiyon olacakmış gibi bir hava yarattılar.

F.Bahçe renktaşı A.Gücü'nü fark beklerken zar-zor yenerken Ersun Yanal kötü oyunu G.Saray derbisine bağladı, "Kendileri sahadaydı ama akılları fikirleri G.Saray derbisinde idi" yorumunu yaptı. Fatih Terim de süper golcüsü Falcao'yu, Mariano'yu, Lemina'yı Malatya deplasmanında oynatmadı, derbiye sakladı.

Sakladı da maç berabere bitti, 2 puan gitti. Malatya'yı yenseydin, F.Bahçe engelini de aşsaydın büyük avantaj olacaktı. Şimdi Fener'i yenersen bile karın 1 puan sayılacak. Siz birbirinizle uğraşın Anadolu Devriminin farkında değilsiniz. Alanyaspor namağlup koptu gidiyor, rniye Bursa gibi şampiyon olamasın ki ? Gazişehir başarılı, Denizlispor öyle.



TEHLİKELİ SÖZLER BİTSİN



F.Bahçe ve G.Saray başkan, yönetici ve teknik adamları hiç gerek yokken birbirlerine saldırarak taraftarları tehlikeli bir şekilde geriyor. Önce Ali Koç, gereksiz şekilde Terim'in kariyerine el attı, Terim de F.Bahçe'yi küçümseyerek, "Bizim seviyemizde olmayan takımlar konuşmasın" dedi.

N'olur bu birbirimize saldırarak başarısızlıkları gölgeleme ayıbından vazgeçelim. Germeyin taraftarları. Olaylar çıkarsa suçlusu sizler olursunuz. İngiltere, Almanya, İspanya liglerini izliyoruz. Maç sahada oynanıyor, bitiyor, kaybeden kazananı kutluyor.

Sahaya bir kağıt parçası bile atılmıyor. İngilizlere holigan diyorduk, Avrupa'da holigan sadece biz kaldık.



KURAL HATASI MODASI



Türk Futbolunda bir "Kural hatası modası" çıkardılar.

Önce F.Bahçeliler, Alanya maçında, yok efendim taç yanlış atıldı, kaleci degaj yaparken rakip forvet ceza alanı içinde duruyordu"diyerek kural hatası işlendiğini ileri sürerek maçın tekrarını istiyor. A.Gücü'lüler durur mu, onlar da F.Bahçe maçında ilk golü hatalı yediklerini, hakemin aut atışı vermesi gerekirken yanlışlıkla kornere hükmettiğini öne sürerek maçın tekrarını istiyor, VAR'ın niye müdahale etmediğini sorguluyor. Hadi bakalım çıkın şimdi işin içinden.

Lig sonuna kadar bakalım daha hangi takımlar bu yolu tutacak ? Bükemediğiniz bileği öpmesini bilin artık.