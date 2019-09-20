Rota Koleji'nin isim hakkını devralıp bu sezon 1.Lig'i renklendirecek Göztepe Bayan Voleybol Takımı büyük heyecanla "Başarı" sloganıyla hazırlanıyor. Başantrenör İlker Alkan 10 yıl aradan sonra Göztepe'yi voleybolla buluşturmanın mutluluk ve heyecanını yaşıyoruz. İlk yılın organizasyonu çok zordur. Sağlam bir temele oturtmaya çalışıyoruz şubeyi. Rota Koleji ile güzel bir iş birliğindeyiz, bunu uzun yıllar sürdürmek istiyoruz. Tabi ki kendi alt yapımızı da eksik bırakmayacak, yetiştirdiğimiz yetenekleri A takıma kazandıracağız.



TARAFTAR KUCAKLAR



En büyük hedef şubeyi iyi temsille taraftarı mutlu etme. Göztepe'nin şanlı tarihini ve büyük taraftarını bildiğimiz için bu bize bir yandan kolaylık, bir yandan da büyük zorluk getiriyor"dedi. Göztepe Amatör Branşlar Sorumlusu Deniz Durmaz da, yıllar sonra A takım düzeyinde İzmir'i temsil edecekleri için çok heyecanlı olduklarını belirterek, " Atatürk Spor Salonunda eskiden olduğu gibi yoğun seyirci desteği ile oynamayı düşlüyor oyuncular. Taraftar bizi kucaklayacak. Ekibimize güveniyor, ligi iyi bir yerde bitireceğimize inanıyoruz" yorumu yaptı.



THY KUPAYA UÇTU



Tarihinde ilk kez Avrupa Kupaları'nda oynayan temsilcimiz Türk Hava Yolları, Bosna'nın güçlü Zeleznicar takımını finalde 25-15, 25-19 ve 25- 22'lik setlerle 3-0 yenerek Balkan Kupası'nda ilk kez namağlup şampiyon oldu. Ekibimiz 2019 CEV Challenge Kupası'na katılma hakkı elde etti. THY'nin CEV Challenge Kupası Eleme Turu'ndaki rakibi ise, Macar Diamant Kaposvari takımı. CEV Challenge Kupası Eleme Turu'nda ilk maçlar 05-07 Kasım, rövanşlar ise 19-21 Kasım'da oynanacak.



AVRUPA KRALI: ADİS



Slovenya'daKİ Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Türk Milli Takımı son 16'ya kaldı. ARKAS'ın Boşnak smaçörü Adis Lagumdzija, müthiş smaçları ve her maçta ürettiği sayılarla Avrupa'nın Kralı olduğunu gösterdi. Rusya maçında 15, Makedonya maçında 19, Belarus maçında 29 sayı yapan Adis, son Finlandiya maçında 40 sayı üreterek turnuvanın rekorunu kırdı. Adis'in yanısıra yine ARKAS'lı Yiğit Gülmezoğlu ve Burak Güngör de takımımızın diğer yıldızları olarak alkışlandı. Eğer Mert Matiç ile Çağatay da sakatlanmasalardı Milli Takım tamamen ARKAS'lılardan oluşacaktı.



KSK YILDIZ YETİŞTİRECEK



Karşıyaka Voleybol Şubesi, İzmir'de voleybola genç yetenekleri kazandırabilmek için kampanya açtı. Kış dönemi kurs çalışmaları başladı. 6-16 yaş arasındaki kursiyerlere eğitim verilecek. Çalışmalar, Çiğli Dr.Tibet Kızılcan, Mavişehir Mustafa Kemal Paşa, Bornova Yaşar Üniversitesi Selçuk Yaşar Kampüsü ve Bayraklı Boğaziçi Koleji salonlarında gerçekleştirilecek. Kayıt için 0501 192 1912 nolu telefona başvurulabilir.