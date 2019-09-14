Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonluğunu dramatik şekilde Sırbistan'a 3-2 yenilerek avucunun içinden kaçırdı. Herkes yorum yaptı ya bir popçu Demet Akalın'ın yorumu eksikti. Demet hanım, "Abi, koçumuz niye Türk değil? Kaybetmezdik. Yine de teşekkürler kızlar" ifadelerini kullandı, kıyamet koptu. İşte isyandan birkaç söz:"Guidetti'nin ülkeye senden daha çok faydası var."Hem Guidetti'den bihabersin hem de 'yine de' diyerek kızların bu büyük başarısını hor görüyorsun. Neden varsın belli değil." Türkiye'ye Demet Akalın'dan daha fazla hizmetleri bulunan Guidetti'ye teşekkürü borç biliriz" Eh, Demet hanım, müziği bildin, herşeyi bildin, bir tek voleybol yorumu yapmadığın kalmıştı, o'nu da yaptın ama tam yaptın, yüzüne gözüne bulaştırdın...Bilmiyorsun, öğretelim. Milli Takımların başarısı, antrenörünün yerli, yabancı olmasına bağlı değildir. Kastettiğin Giovanni Guidetti 11 yıldır Türkiye'de yaşıyor, milli voleybolcu Bahar Toksoy'la evli, Denizli'de Türk geleneklerine uygun köy düğünüyle evlendi. Bir Türk'ten fazla Türkiye'yi seviyor. Vakıfbank'ı Dünya ve Avrupa Şampiyonluklarına taşıdığı gibi Türk Voleybolunun bir neferi olarak hizmet veriyor. Kızların voleybol oynamaları için Edirne'den Ardahan'a, Elazığ'dan Bitlis'e dolaşmadığı yer kalmadı. Bayanların Avrupa Şampiyonluğunu şanssızlıkla son anda kaçırmalarını, "Yine de teşekkürler" diyerek küçümsemen haddin değil. Nedir bu senin saçma sapan çıkışlarının nedeni ? Elektrikler kesilir, "Gelin kızlar, benim evde jeneratör var" diye övünürsün. Suriyeliler için, "Ne işleri var burda, dönsünler" dersin. Herkese, "Kocamın 50 TIR'ı var diyorsun (Kimin umrundaysa) Bir voleybola burnunu sokmadığın kalmıştı, o'nu da yaptın ya pes...



PLAJDA ŞENLİK VARDI



İzmir B.Ş.B Gençlik Spor Kulübü ve İzmir İl Voleybol Temsilciliği'nin düzenlediği "30 Ağustos'tan 9 Eylül'e Kurtuluş Kupası Plaj Voleybolu Turnuvası" 11 gün son derece renkli geçti. Sonuçlar: Minikler: 1-Dostspor, 2- DSİ-A, 3- Özateş-B. Genç kızlar: 1-Voleybol Dünyası, 2- İzmir BBSK-B, 3- İzmir BBSK-E. Genç erkekler: 1-Voleybol Dünyası, 2-TFL-F, 3-TFL-C.. Veteranlar kadınlar: 1- Evrim- Anna, 2- Özlem-Nur, 3- Arzu-Tuğba. Veteran +35: 1- Selim-Tibet-Başak, 2- Engin-Ali-Özlem. Veteran +45: 1- Arzu-Alaattin-Bülent, 2- Evrim- Volkan-Sedat, 3- Gözde-Haluk-Mehmet.



SADECE ADİS'LE OLMADI



A Milli Erkek Voleybol Takımımız, 2019 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'ndaki ilk maçında Rusya'dan tek set alabildi: 1-3. Dvorana Center Stozice'de oynanan maçta setler 13-25, 25-23, 17-25 ve 15-25 sonuçlandı.

Efeler'de smaç ve bloklarıyla 15 sayı üreten ARKAS'lı smaçör Adis Lagumdzija'nın performansı maça ortak olmamıza yetmedi. Bugün C Grubu'ndaki ikinci maçımızda saat 18.30'da Kuzey Makedonya ile karşılaşıyoruz.