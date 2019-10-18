Rota Koleji'nin isim hakkını devralarak Birinci Lige giren Göztepe, 13 yıl aradan sonra voleybolu renklendirdi. Uzun süren hasretle destek için Atatürk Spor Salonuna koşan sarı-kırmızılı taraftarlar, takımlarının ilk sınavda Küçükyalı'yı 3-2 yenmesine büyük katkı yaptı. Göztepe maça çok iyi girerek 2-0 öne geçti. Ancak Küçükyalı'dan pasör Selen'in parmağının kırılması İstanbul ekibinin şansı oldu. F.Bahçe'den 3 gün önce alınan İpar 6 blok yaparak durumun 2-2'ye gelmesini sağladı ama Göz-Göz maçı 3-2 kazanmasını bildi. Başantrenör İlker Alkan, 18-19 yaş ortalamasıyla genç bir ekiple mücadele ettiklerini, buna rağmen kazanmalarının başarı olduğunu söyledi, "Eskişehir deplasmanında da gülersek iddiamız artar" dedi.



KAF-KAF'TA HEDEF İLK 4



Karşıyaka lige parlak bir açılış yaptı, turnuvada 3-2 yenildiği İzmir B.Ş.B'yi 3-2 mağlup etmeyi başardı. Kaf-Kaf'lar, Ayşegül, Simay, Buket, Yaren, Ece, Miray, Aleyna, Elif ve Ezgi kadrosuyla oynadı. Başantrenör Tamer Çamlıbel, Sarıyer Belediye, Marmara Akedemi, Kale 1957 ve Çanakkale B'nin iyi kadrolar kurduklarını ama zirve yarışında ilk dört arasına girmek hedefinde olduklarını söyledi.



TFL ALTEKMA DOLUDİZGİN



Erkekler Voleybol 1.Ligi'nde İzmir'in güçlü temsilcisi TFL Altekma, deplasmanda Milas B'yi 3-0 yenerek parlak bir başlangıç yaptı. Saint Joseph ise Kocaeli BŞB Kağıt'a 3-2 yenildi. Jeopark Kula, İnegöl B.önünde 3-0 ile gövde gösterisi yaparken, Bigadiç'in, Afyon'u deplasmanda 3-2 yenmesi ilginçti. Diğer sonuçlar: İst. Büyükşehir-Düzce: 3-2, Alanya-TOFAŞ: 3-0.



SAMBACILAR TUTULMUYOR



Brezilya Erkek Milli Takımı, Japonya'nın Hiroşima kentindeki Dünya Kupası'nda son şampiyon ABD'yi ezici bir üstünlükle 3-0 yenerek 7 maçta 7.galibiyetini aldı, namağlup unvanını korudu. Japonya'nın Rusya gibi bir devi 3-1 yenmesi kupanın sürprizi sayıldı. Diğer sonuçlar: Arjantin - Kanada : 3-0, Polonya - Mısır : 3-0, Tunus - İran : 0-3, İtalya - Avustralya : 3-0. Namağlup Brezilya 21 puanla zirvedeki yerini sağlamlaştırdı. Altıncı galibiyetini alan Polonya 18 puanla ikinci, 5 galibiyette kalan 16 puanlı ABD ise 3. sırada.