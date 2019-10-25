Bir zamanlar Değer Eraybar'lı, Erdal Önder'li kadrosuyla voleybolun önderi olan G.Saray, 15 yıl sonra yeniden şahlandı. İzmir'deki TSYD İzmir Kupası'nda Arkas, Bursa BŞB ve İst.BŞB gibi takımları yenerek şampiyon olan sarı-kırmızılılar Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nda geçen yılın hem lig, hem de kupa şampiyonu F.Bahçe'yi 3-2 yenerek kupayı müzesine götürdü ve "Yeni kral benim" dedi. Halkbank'tan transfer Burutay Şubaşı'nın 25 sayıyla yıldızlaştığı takımda emektar pasör Selçuk Keskin'in 15 sayı üretmesi hayranlık uyandırdı, Venno 15, Berkelm 13 sayıyla katkı yaptı. Fenerbahçe'de 29 sayıyla oynayan Wouter'e, Hidalgo beklenen performansı gösteremelerek 16 sayıda kaldı. Hickersberger'in yerine alınan Fransız Rossard ise hayal kırıklığı yaşattı, 7 sayıda çakıldı. Setler 25-23, 16-25, 22-25, 25-23 ve 15-6 sonuçlandı. Anlaşılan bu sezon ezeli rekabet fileleri de dalgalandıracak. Ellerimizi ovuşturalım.



GÖZTEPE VE KSK İÇİN SALONA!



13 yıl aradan sonra yeniden Bayanlar Voleybol Ligi'nde oynayan Göztepe, Küçükyalı ve Eskişehir Anadolu Üniversitesini yenerek çok başarılı başlangıç yaptı. Sarı-kırmızılılar Pazar günü saat 18.00'de İzmir Atatürk Venus Salonu'nda son derece önemli bir maç çıkacak, lider Sarıyer'i ağırlayacak. Geçen hafta Çanakkale Belediye'ye yenilen KSK ise aynı gün 16.00'da Küçükyalı'yı ağırlayacak. Diğer maçların programı: 14.00 Kale 1957-İzmir BŞB, 15.00 Bolu- Edremit Altınoluk, 16.30 M.Erdem-Çanakkale B.



TSYD İZMİR BAŞARDI



TSYD İzmir Şubesi, geleneksel voleybol turnuvasını başarıyla gerçekleştirdi, övgü aldı. Galatasaray, ARKAS, İst.BŞB ve Bursa BŞB'nin katıldığı turnuvayı G.Saray birinci bitirdi. Güzel maçlar oynandı, kaliteli voleybol gözlendi. Asbaşkan Gökhan Özyurtlu, sponsor Cİ Group ve Buca FK Başkanı Cihan Aktaş ve tüm katılan kulüplere ve katkıda bulunanlara teşekkür ederken turnuvanın her yıl daha da cazip halde süreceği sözünü verdi. Teşekkürler TSYD.



ŞANSINIZ BOL OLSUN



Ülkemizi 2020 CEV Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek takımlarımız kadınlarda; Eczacıbaşı VitrA, F.Bahçe Opet ve VakıfBank, erkeklerde; F.Bahçe HDI Sigorta ve Halkbank'ın gruplardaki rakipleri bugün belli olacak. Sofya'daki Avrupa Voleybol Galası'nda çekilecek kura 18.00'da başlayacak, EuroVolley TV'den yayınlanacak. ARKAS, CEV Cup'ta 11 Aralık'ta Rumen Dinamo Bükreş ile deplasmanda, 19 Aralık'ta İzmir'de tur mücadelesi yapacak.