Altınordu ilk yarıda çok iyi futbol oynadı ama gol atamadı. Hüseyin Eroğlu, Paixao, Tatos, Putsila, Tavares ve Kappel gibi yabancı yıldızları barındıran Altay'a karşı genç oyuncularına "Pres ve ilk topa siz basacaksınız, boş saha bulmalarına olanak vermeyeceksiniz" talimatı vermişti. Altay'da tecrübeli yıldızlar ayaklarına top beklerken, A.Ordu'nun dinamizmi ile ikili mücadeleleri kaybetti, fazla pozisyon üretemedi. Bu tip derbi maçlarda ilk golü atan büyük avantaj kazanır, maçı lehine çevirebilir. A.Ordu'da Anıl Koç 22.dakikada boş kaleye öyle bir gol kaçırdı ki akıllara zarar. Topa sadece dokunsa yeterdi, yapamadı. Altay'ın Kappel'le girdiği mutlak gollük pozisyona da kaleci Erhan izin vermedi. 43'te Altay kalecisi Emre ağlara giden topu son anda tokatlarken 45'te Kerim vuramadı, bu da A.Ordu'nuun ilk yarıyı önde kapamasını önleyen 3'ncü fırsatı harcamasıydı.



ALTAY ŞAHLANDI BİTİRDİ

Sait Karafırtınalar hoca inanıyorum ki futbolcularını devre arasında ciddi şekilde uyarmıştır, çünkü ikinci yarıya bambaşka bir kimlik ve canlılıkla başlayan Altay 5 dakikada işi bitirdi. Kappel'in ısrarlı top takibinin sonucu aldığı top gol pozisyonuna dönüştü. Kappel pası verdi, Ufuk akıllı bir biçimde topun üzserinden atlayarak golcü Paixao'ya "Al a at" dedi. Portekizli golcü de son 3 haftada 5.golüne imzayı atıverdi. Ardından Murat Uslu muhteşem bir vuruşla topu ağlara füzeledi, takımına galibiyet sigortası verdi. A.Ordu fobisini yenen Altay zirveye kement atarken A.Ordu'nun özellikle hücuma takviye gereği ortaya çıktı. Altay'ın Süper Lige yürümesini dilerken kırmızı-lacivertli takımın tehlikeli bölgede gezinmesi kötü. Ama kış şartlarında, ağır saha koşullarında gençliğin ağır basacağı ihtimali Altınordu için tek ümit.