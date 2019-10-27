Alnından öpülesi bir futbol kahramanı Emre Belözoğlu. 39 yaşında, doktorların, "Oynaması sakıncalı" uyarısına aldırmadan kaburga kemikleri kırık mükemmel oynuyor. Biz "kılım döndü" deyip oynamayanları çok gördük, bu ne fedakarlık yarabbi. F.Bahçe o'nun sihriyle Konya önünde en iyi futbolunu oynadı. Rodrigues sol tarafı adeta parselledi, çalımlarıyla Sırp defans oyuncuları Miloseviç, Skubiç ve Jevtoviç'i kafa kafaya tokuşturdu, 30 metreden TV'lere jenerik olabilecek harika bir gole imza attı. Zanka'nın attığı ikinci golün de asistini yaptı. Ve Brezilyalı Gustavo dördüncü golde adeta samba yaptı. Ortada arı gibi çalışan Ozan Tufan, atakları kestiği gibi iyi mücadelesini güzel bir golle süsledi. Fener'in golcüsü Vedat Muriç dün çok çalıştı, bir topu direğe gitti ama ne yaptı yaptı sonunda golünü çaktı. Bay golü bir kez daha takdimimizdir.

Rakip defansı bozarak arkadaşlarına gol yolları açtı. Uzun süren sakatlıktan dönen Moses ise maç eksiğine rağmen sağdan iyi ataklar yaptı ama henüz tam randımana ulaşmadığı görüldü.



ALTAY VE DEFANS ZAAFI



F.Bahçe'nin orta sahası ve hücum gücü başarılıydı da defans ve kaleci Altay için aynı övgü sözleri söylemek imkansız. Isla çok topla oynadı, kaptırdı, kalesinde tehlikeler yarattı. Defansın göbeğinde Zanka'nın yanında oynatılan Serdar ise saatli bomba.

Konya'nın golünü Ali Turan'a müdahalede geciktiğinden kendi kalesine attı. F.Bahçe'ye ara transferde iyi bir sağbek ve stoper şart.

Kaleci Altay da kalesinde güven vermedi.

Birebir vuruşlarda başarılı da yan toplarda zayıf, Volkan gibi o da degaj yapmasını beceremiyor, rakibe atıyor. Harun'u bir an önce iyileştirmenin yollarına bakmalılar F.Bahçe için güzel bir geceydi. 50 bine yakın taraftar müthiş destek verdi, farklı galibiyet Kanarya'nın zirve umutlarını artırdı.