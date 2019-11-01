Uzun yıllardır Türk Voleybolunu Avrupa'ya taşıyan ARKAS gençlere yöneldi. Takımda Kanada'lı pasör Jay Blankenau ile Brezilyal libero Bravo kaldı. Türk Milli Takımının yıldızı Boşnak asıllı Adis'i yabancı saymıyoruz artık. Mavi-beyazlılarda Efe Mandıracı, İlker Esin, Halit Kurtuluş, Burak Çevik, Caner Ergül, Muhammet Kaya ve Çağatay Durmaz gibi gençleri sık sık izleyeceğiz. Yiğit ve Mustafa Koç yuvadan yetişme. Lige parlak bir gjriş yaptılar. Tokat'ı ve Sorgun'u yenerek ikide iki yaptılar. Belki şampiyon olmayabilir ama ARKAS'ın yine pekçok iddialı takımın başını yakacağı kesin. Mavi-beyazlılar pazar günü 19.00'da İzmir'de geçen yılın lig ve kupa şampiyonu F.Bahçe ile oynuyor. Bu maç kaçmaz.

KSK TOPARLANIYOR

Bayanlar Voleybol 1.Liginde İst.Küçükyalı'yı 25-18, 25- 18 ve 25-16'lık setlerle 3-0 yenmeyi başaran Karşıyaka, üçte iki yaptı, play-off iddiasını sürdürdü. İlk iki maçını kazanan Göztepe ise şampiyon adaylarından Sarıyer B'ye 3-0 yenildi. Diğer sonuçlar: Kale 1957- İzm.BŞB: 3-0, Esk.Anadolu Üniv.-B.Çekmece: 0-3, M.ErdemÇanakkale B: 0-3, Bolu-Edremit Altınoluk: 30. Haftanın programı: Pazar: 14.00 B.Çekmece-Göztepe, 14.00 İzmir BŞB-Boluspor, 14.00 Sarıyer-KSK, 14.00 Ç.Kale B.-Kale1957,16.00 Edremit Altınoluk-Eskişehir Ana.Ü.



BİRBİRİMİZE DÜŞTÜK



2020 CEV Şampiyonlar Ligi'nde kur'alar çekildi, şanssızlıkla iki temsilcimiz Eczacıbaşı VitrA ile F.Bahçe Opet aynı gruba düştü. Diğer rakipler Polonya'dan Budowlani Lodz ve Finlandiya'dan LP Salo. Artık tur için ilk ikiye girmek gerekiyor. VakıfBank ise; Rusya'dan Lokomotiv Kaliningrad, İtalya'dan Savino Del Bene Scandicci ve Slovenya'dan Nova KBM Branik Maribor ile eşleşti. Erkeklerde ise F.Bahçe HDİ Sigorta çok kazık gruba düştü. İtalya'dan Cucine Lube Civitanova ile Trentino Itas'ı geçmesi çok zor. Diğer rakip Çek Jihostroj Ceske Budejovice. Halkbank'ın rakipleri ise, Rusya'dan Zenit Kazan, Belçika'dan Greenyard Maaeseik ve Polonya'dan Jastrzebski Wegiel.



FİLEDE G.SARAY'A 'RUM ELİ'



Voleybolumuza dünyanın çeşitli ülkelerinden voleybolcular gelmişti. Brezilya, ABD, Almanya, Hollanda, Belçikaı, Kanada, İtalya, Fransa, Japonya, Kore, Küba hatta İran. Sadece komşu Yunanistan'dan bir transferi tarih yazmamıştı. Bu bizim onlardan milli takım ve ekip halinde bu spor dalında daha iyi olduğumuzdan kaynaklanmıştı. Ama bu onların iyi voleybolcu yetiştirmediği anlamına gelmezdi. G.Saray, Yunan Bayan Mili Takımının smaçörü Anthi Vasilantonaki'yi transfer ederek bir ilki gerçekleştirdi. Ve Vasilantonaki son Fenerbahçe maçında mükemmel oynayarak 3-1'liuk zaferde pay sahibi oldu, 14 sayı üretti. İtalya'nın Lardini Filotrano takımından gelen 23 yaşındaki Anthi 1.88 boyunda.



KRALİÇE'YE ONUR ÖDÜLÜ



Sofya'nın ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Voleybol Galası'nda "CEV Yılın Enleri" ödülleri sahiplerini buldu. Voleybol Federasyonu'na 2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'ndaki organizasyon mükemmelliği nedeniyle CEV) tarafından teşekkür plaketi verilirken Türk Voleybolunun efsane ismi Neslihan Demir Güler, "Yaşam Boyu Başarı Ödülü" aldı.