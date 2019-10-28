Mehmet Özdilek maçtan önce Olcay Şahan'ı dopinglemişti.

Sanıyorum ki, "Sen futbolda büyük yeteneksin. Beşiktaş'ta ispat ettin bunu. Trabzonspor'da kendini gösteremedin ama altın paslansa da altındır.

Gençlerbirliği maçında göster kendini, Denizlispor'a çok yararlı olacağına inanıyorum" demiştir. Olcay da hocasını mahcup etmedi, Ankara'da nefis bir golle takımını öne geçiriverdi. Ankara'da geçen hafta Gençler'in, Antalya'daki 6-0'lık galibiyetiyle büyük hava yaratılmış, Denizlispor maçında da farklı bir galibiyet hevesi yaratılmıştı ama rakip Antalyaspor değil Denizlispor'du. Horozlar için ilk maçın ilk 10 dakikası kabus gibi geçti. G.Birliği, önce Berat'ın, Barrow'un müdahalesine rağmen direğe giden topuyla önemli bir fırsat kaçırdı, ardından Stancu 6 pastan topa vuramayarak maçı izleyen Denizlispor taraftarlarına "Oh" çektirdi.



HOROZ DENGEYI KURDU

Yeşil-siyahlılar daha sonra önce dengeyi kurdu, ardından Aissati ve Olcay'ın kontrataklarıyla gol kovalamaya başladı.

G.Birliği'nin Brezilyalı'sı Ramos'un, Estupinan'ın önünde topu son anda kornere atmasından hemen sonra Bergdich soldan harika bir atak geliştirdi, iki rakibini geçip ortaladı, Olcay da bu nefis asisti ağları havalandırarak ödüllendirdi. Başkentte bir ikinci yarı seyrettik, Denizlispor'u tam anlamıyla melekler ve Polonyalı dev kaleci Stachowiak korudu. Tam 7 gol kurtaran Stachowiak takımın muhtemel gollerden korurken Denizlispor'da 60.dakikada sonra pil bitti. Mehmet Özdilek'in bu takımın kondisyonu üzerinde çalışması gerek. Yücel hoca kusura bakmasın ama bu takım yeteri kadar yükleme yapmamış.

Son 20 dakika geçmek bilmedi. G.Birliği yüzdeyüz golleri kaçırırken uzatmada nihayet bir kontratağı düşünen Horoz, Sackey'in düşürülmesiyle Murawski'nin penaltısıyla net zaferi buldu. Bu galibiyet Denizlispor'u tehlikeli bölgeden kurtarırken geleceğe umutla bakmasını sağlayacak.

Tabii bu muhteşem galibiyet 90 dakika destek veren yeşil-siyahlı taraftarlara helal olsun.

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