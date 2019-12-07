Adam anadan doğma golcü. Hangi takımda oynarsa oynasın ceza alanında topla buluştu mu atıyor golünü. Eskiden F.Bahçeliler, "Ver Lefter'e (Küçükandonyadis) yaz deftere" diye slogan atarlardı. Şimdi Vedat Muriç'e uyarlamışlar:

"Ver Vedat'a, yazsın deftere" Kosovalı bombacı dün yine gollerle şov yaparak takımını sırtladı. O'nun F.Bahçe'den ya da başka takımlardan kazandığı paralar kuruşuna kadar helal. Çünkü yaşadığı felaketler film yapılsa seyirci rekorları kırar. Sırplar, Kosova'yı bombalayıp herkesi öldürürken bir Sırp, Vedat'a acımış, ailesine, "Size 10 dakika. Kaçtınız kaçtınız, yoksa öleceksiniz" demiş. İşte dağlara kaçan ve kuru ekmekle hayatta kalıp Arnavutluk'a sığınan Vedat ve ailesinin dramı.



F.BAHÇE, "VARIM" DEDİ

Ve Luis Gustavo Dias. Brezilya'da adı zor telaffuz edilen Pindomonhangaba köyünde fakir bir ailenin evladı. Yeteneğiyle 7 nüfuslu ailesini geçindiren kahraman. Dün F.Bahçe, gol atmakta zorlanırken öyle bir gol attı ki TV jeneriklerine yapıştır gitsin. 30 metreden bir harika füze. Sana da helal Gustavo. Y.Malatya ve Göztepe beraberlikleriyle zirvede gerileyen takımın yeni bir puan kaybına ne Koç Yönetiminin de ne şimşekleri sürekli üzerine çeken Ersun Yanal'ın tahammülü yoktu. Durumun bilinciyle oynayan F.Bahçe, Gençler'E nefes aldırmadı, 74'e 26 gibi ezici üstünlükle saldırdı.



MORALİNİ BOZMADI

Sio'nun, Ankara ekibine kazandırdığı gol de moral bozmadı da 3.5 milyon Euro ödenen Zanka'yı kesip Sadık'ı oynatan Yanal acaba, "Yanlış yaptım" demiş miydi ? Rodrigues 3 yüzdeyüz gol kaçırmasa Fener devreyi yarım düzine golle kapatabilirdi. İkinci yarıda F.Bahçe'nin o bariz üstünlüğü yoktu, Gençler defans hatalarıyla gol bulabilirdi. Ve 20 yaşındaki delikanlı Ferdi Kadıoğlu attığı muhteşem golle F.Bahçeli yöneticilere "Altyapıda hayat var, niye görmüyorsunuz?" mesajı verdi. 90 dakika didinen Kuruse'ye 5. gol yakıştı.