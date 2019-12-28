Bir efsane, Nevzat Güzelırmak aradı, bir efsanenin ölüm haberini verdi, "Gürcan Berk'i kaybettik, hastanede o'nu son gören kişi olmanın tesellisini yaşıyorum" dedi. Gürcan Berk kim; bir zamanlar süper futbolu, üstün tekniği, asistleri ve golleriyle efsaneleşen bir yıldızdı.

YENİ ASIR'da da kritikler yazdı. Gol Kralı Metin Oktay'la mahalle arkadaşıydı, Namık Kemal Lisesi'nde top koştururken bizler mektebin bahçesinde saha kenarından Gürcan ağabeyi hayranlıkla izlerdik. Futbola o'nu bir zamanların İzmir Demirspor'un ünlü antrenörü Mösyö Dominik yönlendirmişti, sonradan Altay'dan, Galatasaray'a transfer olan sol bek Ertan'la birlikte. İzmirsporlular keşfetti önce o'nu, sonra Altay'a transfer oldu. Kaliteli futbolu ona İstanbul'da iki büyüğün kapılarını ardına kadar açtı. Gürcan Berk önce Beşiktaş'a geçti, oradan da Fenerbahçe'ye. Sarı-lacivertlilerin Avrupa Kupası'nda Fransa'nın Nice takımını 3-2 kazandığı maçtan sonra gazetelerin o'nu "Nice Fatihi" olarak ilan etmesi, o sırada F,Bahçe'de büyük etkinliği olan kaptan Lefter Küçükandonyadis'in hoşuna gitmemiş, aralarında çıkan sürtüşme sonrası taraftar çok sevdiği halde Gürcan Berk, Kanaryalar'dan ayrılmak zorunda kalmıştı.

İzmirspor'a döndü, 4 yıl daha başarıyla top koşturdu, Altay'da da jübilesini yaptı.



Teknik adamlık başarıları

Gürcan Berk futbolu bıraktıktan sonra pekçok seçkin kulüpte antrenörlük yaptı, başarıya götürdü. 1972-73'te Attay'ı, 1975'te o zamanların önemlisi Tirespor'u çalıştırdı. Eskişehirliler ve Gaziantepliler onu çok takdir etmişlerdi, E.Şehirspor'da 3 kez, Gaziantepspor'da 2 kez görev yaptı. Sakaryaspor, Ad.Demirspor, Ank. Demirspor da çalıştırdığı takımlar arasında. Berk ayrıca U-21 Milli Takımımızın teknik direktörlüğünü de yaptı. Sonbaharın son günlerinde yıldız ağacından bir yaprak daha düştü.

Ruhu şad olsun.