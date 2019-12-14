Kadınlar Voleybol Ligi'nde yabancısız oynamasına rağmen altyapıdan yitiştirdiği yeteneklerle zirve adaylarından Bolu Belediyesi'ni 3-2, ardından Anadolu Üniversitesi'ni deplasmanda 3-0 yenen ve play-off iddiasını güçlendiren Karşıyaka bugün saat 16.00'da Mustafa Kemal Paşa Salonu'nda Büyükçekmece Voleybol Akademi ile oynuyor. Başantrenör Tamer Çambıbel tardftarları salona beklediklerini belirterek, "Onlar bizim itici gücümüz. Bu maçı kazanırsak önümüz açılır, play-off için büyük bir adım atarız" dedi. Son maçında İzmir'de Kale1957'ye 3-0 yenilen Göztepe, yarın 14.00'te Çanakkale B.deplasmanında terliyor. İzmir BŞB'nin deplasmandaki rakibi Küçükyalı.



ARKAS ŞAHLANDI

İzmir'de Ziraat'ı 3-0 yenip Ankara'da Halkbank'ı set vermeden dize getiren İzmir'in gururu ARKAS ligde rayına oturdu ve 4.sıraya yükseldi. Ve gururumuz mavi-beyazlılar CEV Avrupa Kupası'nda Dinamo Bükreş'i, Adis'in, Mustafa Koç'un, Yiğit'in ve Burak'ın sert smaçlarıyla 3-0 yenerek başarıyı taçlandırdı. Basın Sözcüsü Uğur Özden, yarın iddialı Spor-Toto ile ligde saat 15.00'te yapacakları maça voleybolseverleri davet ederek , "Onların desteğiyle bu müthiş mücadeleyi kazanacağımıza ve yılın son maçında Yılbaşı Armağanı vereceğimize inanıyoruz" dedi. Efeler Ligi'nde Galatasaray ile Fenerbahçe aynı puan ve averajla zirveyi paylaşıyor.



KARA BOMBA'YA YENİLDİK

Adı Paola Ogechi Egonu. Nijerya asıllı, 21 yaşında, 1.90 boyunda. Müthiş fiziği var. 3.44 metre yüksekliğe sıçrıyor, blok üzerinden vuruyor. Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda bizi tek başına yendi, İtalyan İmoco Volley Conegliano'yu şampiyon yaptı.

EN DEĞERLI OYUNCU

Vakıfbank maçında 38, finalde Eczacıbaşı maçında da 33 sayıyla oynadı. Takım arkadaşlarından 11 sayıyı geçen yok. Tereddütsüz, şampiyonanın MVP'si (En değerli oyuncu) seçildi. Egonu bir ara Türkiye'de G.Saray forması giymiş, beğenilmemişti. Eczacı'dan Simge Aköz'ün (En iyi libero), Yeon Keong Kim'in (En iyi smaçör), Vakıbank'tan İsabelle Haak'ın (En iyi pasör çaprazı) ve Zehra Güneş'in (En iyi orta oyuncu) seçilmeleri bizim için teselli mükafatı oldu. Takımlarımız Dünya Şampiyonası'nda iyi servis atamamanın cezasını çekti. Vakıfbank, şampiyon İmoco Volley'i yenip final oynama şansını tie-break setinde 14- 10 öndeyken peşpeşe servisler kaçırarak yitirdi, bu kısa seti 24-22 kaybederek final yerine 3.lükle yetinmek zorunda kaldı. Bu şampiyonadan mutlaka ders çıkarmalıyız.