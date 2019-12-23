F.Bahçe'yi Kadıköy'de Süper Lig'deki pekçok takım belki yenebilir ama sarı-lacivertliler G.Saray-Beşiktaş derbilerini bir başka havada oynuyor, büyük taraftar desteğiyle aman vermiyor ve çoğu kez de kazanıyor. Beşiktaş'ın 15 yıldır galibiyeti yoktu, gelenek dün gece de devam etti. Bir azim ve hırs abidesi Ozan Tufan. F.Bahçe'de o'na, "Takımda yerin yok. Kendine kulüp bul, bonservisini bedavaya veririz" dediler. Başkası olsa belki moralman yıkılır futbolu bırakabilirdi. en azından daha mütevazi bir kulüpte oynamayı seçerdi ama Ozan ders çıkardı, yemin etti, kendisini kabul ettirmek için daha hırslı, daha azimli çalışmaya başladı, "Ben bu takımda mutlaka tekrar oynayacağım" dedi.

Ve dediğini yaptı. F.Bahçe'nin banko adamı oldu, milli takımın da değişmezi. Kaptanlık pazubandını bile taktı, helal. Dün gece öyle bir gole imza attı ki anlatıla anlatıla bitirilemez. 30 metreden füzeyi Alman Karius sadece ağlarda görebildi. F.Bahçe, ilk yarıda 71'e 29'luk oyun üstünlüğüyle ezici hakim taraftı. Cüneyt Çakır'ın es geçtiği, VAR'dan Mete Kalkavan'ın uyarısıyla verdiği penaltıyla 1-0 öne geçti, Ozan'la da 2-0 yaptı ama devrenin uzatmasında defans ve Altay'ın müşterek hatalarından Atiba'nın golü F.Bahçe'nin 2-0'dan sonra çantada keklik gördüğü maçı tehlikeye soktu.



BAY GOL GEREĞİNİ YAPTI



F.Bahçe, Emre Belözoğlu'nun son anda sakatlanıp sahaya çıkamamasıyla orta sahada Karius'ten medet umdu ama Alman attığı penaltı dışında varlık gösteremedi ama sarı-lacivertlilerin Gol Kralı Vedat Muriç dün gece Ozan'dan sonra diğer kahramanıydı.

Defansı hallaç pamuğu gibi atan Kosovalı öyle bir üçüncü gol attı ki benim diyen santrfor atamaz. Ve bir de sambacı ustu. F.Bahçe'de defans-orta saha bloğunu Brezilyalı Luis Gustavo mükemmel yönetti.

Maçın Beşiktaş için kırılma anı, Jailson'un kayarak düştüğü pozisyonda Burak Yılmaz'ın çalımlamak istediği kaleci Altay'a topu kaptırmasıydı. F.Bahçe için çok kritik bir maçtı, bir beraberlik bile belki de havlu atmasına yol açabilirdi. Kazandı, "Yarışta ben de varım" dedi.