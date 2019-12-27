Voleybol Kadnlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde 3 temsilcimizle birden finallere yürüyoruz. Kur'ada şanssızlık eseri birlikte (A) Grubuna düşen Eczacıbaşı ile Fenerbahçe Opet birlikte çıkacak pozisyondalar. Salonunda F.Bahçe'yi 3-2 yenen Eczacıbaşı 8 puanla lider, sarılacivertliler ikinci sırada. Ancak ABD Milli Takımı'nın smaçörü Jordan Thompson'ı transfer eden F.Bahçe rövanşı alarak grubu birinci bitirebilir ama, iki takımımız da peşpeşe yola devam edecek. Polonya'nın Lodz ve Finlandiya'nın Viesti takımlarının şansı yok. (D) Grubu'nda Vakıfbank, İtalyan Scandicci ile liderlik için çekişiyor. Rakibine 3-2 yenildi, rövanşı kazanarak liderliğe yükselebilir. Scandicci'nin 8. Vakıfbank'ın 6 puanı var. 4 puanla 3. sıradaki Kaliningrad sürpriz galibiyetler alabilir ama 4 puanla gruptan çıkamaz. Maribor'un tek puanı bile yok. Görünen o ki, Dünya Şampiyonası'nda olduğu gibi yine İtalyanlarla şampiyonluk mücadelesi yapacağız.



İZMİR'İN ŞAHLANIŞI



Kadınlar 1.Ligde İzmir temsilcileri haftayı parlak galibiyetlerle bitirerek çıtayı yükselttiler. Yabancısız oynamalarına rağmen Karşıyaka ile Göztepe'nin iddialı rakiplerini yenmeleri, İzmir BŞB'nin de şampiyon adayı Sarıyer'den iki set alması gerçekten çok önemliydi. Kaf-Kaf'lar, geçen hafta lider Sarıyer B'yi deplasmanda 3-1 yenen Edremit Belediye Altınoluk'u evinde 3-1 yenerek son haftalardaki başarılanı taçlandırdı, 4.lüğe yükseldi. Başantrenör Tamer Çamlıbel, "Taraftarımıza güzel bir yeni yıl hediyesi verdik" dedi. Göz-Göz ise ligdeki kötü gidişini zirve adaylarından Bolu B'yi 3-1 yenerek sona erdirdi. Şube Koordinatörü İremsu Durmuş, "Mükemmel oynadık, başarıların gerisi gelecek" yorımunu yaptı. İzmir BŞB ise Sarıyer önünde çok iyi mücadele verdi 3-2 ile galibiyeti kaçırdı. Genel Koordinatör Ersan Odaman, "Ligin 2.devresinde çok daha iyi bir takım izlettireceğiz"dedi. İzmir BŞB 8, Göztepe 9.sırada.



Cİ M-BOM YORDU YORDU VE VURDU



CEV Cup'taki temsilcimiz G.Saray, ÇEKYA'da ilginç bir galibiyete imza atarak tur atladı. Sarı-kırmızılılar Slovan Liberec'e 27-25, 25-19 ve 25-12'lik setlerle 3-0 yenildi. Ancak İstanbul'daki maçı 3-1 kazandığı için tur atlayacak takımı altın set belirledi. Normal maçta fazla güç harcamayan G.Saray, rakibinin yorulmasından yararlanarak kısa seti 15-11 galip bitirip sevinen taraf oldu.



FİLEDEN KISA KISA



Fenerbahçe OPET, Amerika Milli Takımı'nın 1997 doğumlu pasör çaprazı Jordan Thompson'ı transfer etti. Thompson, 2020 Tokyo Olimpiyatları vizesi alan ABD'nin, Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı yendiği maçta 33 sayı üretti.



Sultanlar Ligi'nde Aydın Büyükşehir Belediyespor, gerekli randımanı alamadığı pasör Ezgi Dilik ile yolları ayırdı. Eczacıbaşı alt yapısından yetişen Ezgi, 2014- 2017 arası F.Bahçe forması giymişti.



Halkbank, CEV Şampiyonlar Ligindeki 3. maçında, Rus Zenit Kazan'a 3-1 yenildi. İlk seti 26-24 alan mavi-beyazlılar, diğer setleri 23-25, 20-25 ve 22-25 kaybetti. Halkbank, Polonya ekibi Jastrzebski Wegiel ile Ankara'da oynayacak.



Beylikdüzü Bayan Voleybol Takımı, Challenge Cup'ta altın seti galip tamamlayarak tur atladı. Slavia'yı 3-0 yenen ekibimiz ilk maçta 3-0 yenildiği için maç kısa sete kaldı, Beylikdüzü 15-11 kazandı.