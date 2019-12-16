Süper Lig'te "En iyi seyirci" ödülünü taraftarlar değil, F.Bahçeli futbolcular alacaklardır mutlaka. Sivas'ta öyle bir gol yediler ki akıllara zarar. Sivasspor kalecisi Samassa, Rodrigues'in gollük şutunu harika bir reflekse kurtardıktan sonra çabuk şekilde topu elle Uğur'a attı, Uğur'a kimse müdahale etmedi, Mert Hakan Yandaş'a pas yaptı, Fenerliler yine seyirci, o da Fernando'ya asist yaptı, seyirci korosu uyuyor, Fernando da baktı önü bomboş, götürdü topu Altay'ın yanından ağlara plaseledi. 2. yarıda F.Bahçe'nin ısrarla transfere çalıştığı Emre Kılınç golleri ikiledi, işi bitirdi. F.Bahçe'nin bu teneke defansla şampiyonluğa yürümesi olanaksız. Isla sağda koridor oldu, yerine oynayacak Dirrar, Hasan Ali sakat olduğu için mecburen sağ ayakla solda oynuyor.

Göbekte Serdar Aziz ile Sadık tam bomba.

Peki milyon Euro'lar ödenen Jailson, Zanka ve Adil Rami'yi kulübede oturtmak için mi aldınız? Comolli ile Ersun Yanal'ın müşterek ile götürmeye kalkarsan olacağı bu. "Lig diyenlere kesinlikle katılmıyorum. Sivas'tan 8



Yolu açık olsun

Rıza Çalımbay'ın sihirli değneğiyle değil, bilgi, beceri ve Türk Futbolcusuna inancıyla zirveye yerleşen Sivasspor hedefe doğu koşuyor. Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç, Hakan Aslan, Uğur ve Erdoğan gibi futbolcuları vitrine çıkaran ne kadar gurur verici.

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