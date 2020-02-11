Kar belki maçları erteler, oynanır, biter ama VAR’ın sorunları bitiremeyeceğini daha en başta söylemiştik Çünkü özünde faydalı bir uygulama olarak gözükse de uygulamadaki sorunları aşamadıkça ne anlamı var ki.

Kulağımıza bütün "Karlı" şarkılar doluşmuşken haftayı "Kârlı" bitirme gayretinde olanların ça-basını izledik. Hava ayaz mı ayaz ellerimiz ceplerimizde bir türkü tutturduk anlayacağınız. Karlar düştü ve "Düşer düşer ağlarım" dedi kimileri. "Her yerde kar var ama kalbim senin bu gece" deyip statlara koşanlar da vardı. "Yollar benim umudumdur/Yolları kapatmayın/Yağmayın yollarıma/Durun kar taneleri" dense de ertelendi bazı maçlar. Yani sonuç itibariyle "Kış güneşi" kimini ısıttı, kimini daha da titretti. Ve havada kar, başrolde ise VAR vardı yine.Koca hafta "En çok ben haklı-yım" demeçleri ile geçti. Herkes birbirine kızıp durdu. TFF kulüple-re, kulüpler TFF ve MHK'ye kızdı. Hatta kendi aralarında da kapış-tılar. Bu yaşanan haklı ile haksızın birbirine karıştığı zincirleme futbol tamlamasıdır.

BAŞTAN BELLİYDİ

Kar belki maçları erteler, oy-nanır, biter ama VAR'ın sorunları bitiremeyeceğini daha en başta söylemiştik. Çünkü özünde faydalı bir uygulama olarak gözükse de uygulamadaki sorunları aşama-dıkça ne anlamı var ki. Yani iş yine hakemlerde bitiyor. Öyle ki aynı maçtaki benzer iki pozisyon için farklı kararlar çıkabiliyor. Dolayısıyla isyan cümleleri man-şetlere de çıkıyor. Ancak bunu yaparken herkes kendi camiası-na şirin gözükmek için kantarın topuzunu da kaçırıyor bazen. Hatta daha önceki söylemler unutulup şaşırtıcı demeçler de ortaya çıkıyor. Ligin zirvesine bir bakın. 7 ta-kım da yarışın içinde. Göztepe'yi de bu yarışa dahil etmek müm-kün. Bunun anlamı şu. Kalan süreçte ilk 7'dekiler birbirleriyle oynayacaklar. Bu hafta Başak-şehir-Beşiktaş, Trabzon-Sivas, gelecek hafta Sivas-Alanya, Beşiktaş-Trabzon, F.Bahçe-G.Saray maçları var. Bu böyle sürüp gidiyor. Yani bol tartışmalı bir süreç bizleri bekliyor. Gerçekçi olalım. Görünen o ki hakem kararları ve VAR meselesi öyle şıp diye çözülmeyecek. Demeçlerin de sonu gelme-yecek. 2018'in Eylül sonunda yine bu köşede yazdığım yazıyı şöyle bitirmişim. "Yani kötü yanı da VAR, iyi yanı da. Tüm bun-ların yanında sisteme karşı çıkıp futbolun hatalar oyunu olduğunu kabul eden ligler de mevcut. Görünen o ki yaşananlara alış-mak için önümüzdeki VAR'lara bakacağız." İtiraf edelim hala alı-şamadık. Niye derseniz? Çünkü her zaman olduğu gibi dersimize iyi çalışamadık.