Şampiyonluğa oynayan 4 takımın beraberlikleri ve zirveye oynayan takımlara yönelik aldığı sonuçlar dikkat çekici. Ayrıca kalan süreçte en zorlu fikstürün Galatasaray’a, en rahat fikstürün ise Sivasspor’a sahip olduğunu görüyoruz

Süper Lig'in ilk 4'ünün galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet çizelgesindeki yakınlığının puanlardaki yakınlığa tesir etmesi kadar doğal bir şey yok elbet. 52, 49, 49, 49 sıralamasının sağlamasındaki detaylara indiğimizde ise aslında birbirinden farklı rakamlarla baş başa kalıyoruz. Başakşehir, Trabzon, G.Saray ve Sivas dörtlüsünün aynı olan tek bölümü beraberlikler aslında. Bu 4 takım da geride kalan süreçte 7 beraberlikle yoluna devam ediyor. Ancak bu beraberliklerin açılımında lider Başakşehir'in 1 puanları daha bir dikkat çekiyor. Çünkü Başakşehir'in 7 beraberliğinin 5'i ligin ilk 6'sındaki diğer 5'inden alınmış. Yani bu rakiplerine yenilmemiş olması artı gibi gözükse de meseleyi yenip farkı açamaması açısından da okuyabiliriz.

G.SARAY NE YAPTI?

G.Saray'ın ise 7 beraberliğin sadece 2'sini zirveye oynayanlardan aldığını görüyoruz. Biri de zaten bu hafta Sivas'a karşı alınan puandı. Peki bu 4 takımın zirveye ve Avrupa'ya oynayan ilk 7 içerisindeki takıma karşı topladığı puanlara da bir bakalım öyleyse. Burada maç ve puan toplamı ile 4. sıradaki Sivasspor'un grafiği dikkat çekici. Yiğidolar ilk 7'dekilerle oynadığı 11 maçtaki 33 puanının 19'unu almış. Trabzon ise oynadığı 9 maçtaki 27 puanın 16'sını hanesine yazmış. G.Saray da 8 maç ile ilk 7'dekilere karşı en az oynayan takım. 24 puanının yarısını yani 12'sini almışlar. Yukarıda da bahsettiğimiz Medipol Başakşehir ise sarı-kırmızılılardan bir maç fazlası olmasına rağmen 9 maçtaki 27 puanın 11'ini toplamayı başarmış.

FİKSTÜR FAKTÖRÜ

Gelelim buradan çıkarabileceğimiz sonuçlara. Bu sıralamalar fikstür zorluğu açısından en sıkıntılı takımın G.Saray olduğunu gösteriyor. Yani ilk 6'dakilerle toplam 12 maçın yapıldığını söylersek sarı-kırmızılıların bu zorlu maratonda 4 kritik maçla öne çıktığını görüyoruz. Sivas ise zirveye oynayanlarla maçlarını bitirdi. Başakşehir ile Trabzon'un maçları ise birbirine benzer. Bu hafta ile birlikte takımların daha bir kontrollü çabası olduğunu da işin içine katalım. Ligin 3. haftasından sonra ilk kez bir hafta 5 beraberliğin çıkması bunun göstergesi. Haliyle bu saatten sonra beraberliklerin sayısının zirveye tesir etme ihtimali yüksek. Birkaç hafta önce yine bu sayfada belirttiğimiz gibi... Her şeyin her an değişmeye müsait olduğu bir ligin içindeyiz. Ne olur bilinmez ama sanırım başrolde hep "VAR" olacak.