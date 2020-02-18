Her şeyin değişmeye müsait olduğu bir ligi yaşıyoruz. Ve sürecin neler getireceğini öngörmek pek mümkün değil. Heyecan dolu haftalar bizi bekliyor. Süreci sadece zirve üzerinde okumak doğru değil. Çünkü dipte de tam anlamıyla bir yangın var.

Zirveye kurulan Trabzonspor Süper Lig'deki son yenilgisini aldığında (Denizlispor 1-2) sıralamada 4. sıradaydı. Lider Demir Grup Sivasspor ile arasındaki puan farkı tamı tamına 7'ydi. Galatasaray ise 2 puan gerisindeydi. Galatasaray son yenilgisini aldığında (Göztepe 2-1) 7. sıradaydı. Lider Demir Grup Sivas ile arasındaki puan farkı da tamı tamına 10'du.

Trabzonspor'un da 5 puan gerisindeydi.

Her iki takım da son 6 maçını kazandı. Onlar kazanırken istikrarını yitirenler, bocalayanlar, sendeleyip ayağa kalkmaya çalışanlar oldu. Gelinen nokta şu. Trabzonspor da Galatasaray da (averajla) Demir Grup Sivasspor'un önünde artık.

Üstelik Trabzon lider ve bir maçı da (Yeni Malatyaspor) eksik. Yani her şeyin değişmeye müsait olduğu son derece ilginç bir ligi yaşıyoruz. Ve sürecin daha neler getireceğini öngörmek pek mümkün değil. Çok zor, sıralamaların sürekli değişkenlik göstereceği heyecan dolu haftalar bizleri bekliyor.





DİPTE YANGIN VAR

Aslında vaziyeti sadece zirve üzerinden okumak da doğru değil.

Çünkü önümüzdeki haftalarda dipte de çok çetin bir mücadele yaşanacak gibi duruyor. Puan durumunun tam ortasında yer alan Gaziantep FK'nın konumu tam anlamıyla sınırı yansıtıyor diyebiliriz.

Üst basamaktakileri "Avrupa yarışmacıları", alt basamaktakileri de "Kümede kalma yarışmacıları" olarak nitelendirmek mümkün.

Fakat aynı Trabzonspor-Galatasaray örneğinde olduğu gibi diptekilerden bazılarının da seri galibiyetler alması üst tarafa da tesir edebilir. 10. sıradan itibaren sıralanan takımların durumuna baktığımızda seri kazanamama grafiğine sahip takımların ne vakit kendilerine geleceği, uzun süredir sıkıntı yaşamalarının ardından bu hafta rahat nefes alanların istikrar yaşayıp yaşamayacağı da bundan sonraki kritik bölümde etkin rol üstlenecek.



KOLAY OLMAYACAK

Yani sözün özü üst taraf da alt taraf da yangın yerine dönüşmüş durumda. Brezilya'nın ve dünya futbolunun efsane isimlerinden olan Pele'nin de dediği gibi...

"Zafer ne kadar zorsa, kazanmaktaki mutluluk o kadar büyük olur." Bu yüzden şampiyon veya kümede kalacak olan ekipler bunu pek kolay başaramayacak.

Sonunda da başarının tadını doyasıya yaşayacaklar.

İyi haftalar.