Walt Disney “Peşlerinden gidecek cesaretiniz varsa; bütün rüyalar gerçek olabilir” der. İşte G.Saray son derbide bu cesaretle çıktı bu kez Kadıköy’e. Üstüne de “Tam konsantrasyon” ekledi ve 20 yıl sonra olsa da istediğini elde etti.

Dile kolay 20 sene... Sevinci de yıkılışı da büyük oldu elbet. Bu sürede her şeyi görmüştük de bir tek G.Saray'ın Kadıköy'deki galibiyeti eksikti. Daha takımlar maça ısınırken yaşanan kavgaları, dışarıda çok iyi dost olanların sahada yumruklaşmasını, karanlıkta şampiyonluk kutlamalarını, 6-0'ı, 4-4'ü, 4-0'ı, peş peşe çıkan kırmızıları, yabancı cisimle yaralanan alınları, tribünlerdeki muazzam görsel şovları, futbol olmadığında gerilimle rol çalanları, Volkan'la Sabri'nin, Melo ile Emre'nin kapışmalarını, 7 kişiyle tamamlanan maçları, Moussa Sow'un röveşatasını, Burak Yılmaz'ın havada seken aşırtmasını, Alex'in kaleye Milan Baros'un direğe vuruşlarını, Fenerbahçe'nin en kötü zamanında bile yıkılmayıp, Galatsaray'ın yenememesine rağmen mutlu sona ulaşışını. Fakat dedik ya bir tek sarı-kırmızılıların 3 puanı yoktu. O da önceki gece oldu.

TAM KONSANTRASYON

Çizgi film dünyasının efsanesi Walt Disney "Peşlerinden gidecek cesaretiniz varsa; bütün rüyalar gerçek olabilir" der. İşte Galatasaray son derbide bu cesaretle çıktı bu kez Kadıköy'e. Üstüne de "Tam konsantrasyon" ekledi. Aslında yine çok kaçırdı. Taraftarları o kaçanlardan sonra yine "Bu kez de mi olmayacak?" diye endişeye kapıldı ama sahadakiler ve saha kenarındakiler bu kez oyunu doğru oynadı. Belki bu sezon sahasında bile böyle inanmış ve rahat bir görüntü vermemişti. Üstelik geriye düşmesine rağmen. Pazar günkü derbiye kadar rekabette 26 yılı kapsayan son 53 lig maçında, ilk golü atan takımın sadece 3 kez mağlup olduğunu söylersek bu inancın boyutunu daha iyi anlatabiliriz herhalde. Sonuçta bir dönemin sonu geldi.

DURUM HAYLİ İLGİNÇ

Fenerbahçe tarafından bakarsak durum hayli ilginç. 20 yıl sahasında rakibine yenilmeyen bir takımın bir yenilgi ile böylesine karışması anlaşılır gibi değil. Hocanın da, teknik direktörün de istifası isteniyor. Peki diyelim ki Deniz Türüç'ün o şutu gol olsa beraberlikte de aynı şeyler yaşanacak mıydı? Mesele yenilmemek mi sadece? G.Saray'a yenilmemek her şeye yeter mi? Evet takım başarısız. Evet Yanal'ın geçen hafta da istifası istendi. Ama dediğim şey başka. Derbideki 1 puan sıkıntıları çözecek miydi yani? Fenerbahçe derbilere odaklanmak yerine büyük resme bakmalı. Yoksa daha da sıkıntılı günler kapıda. İyi haftalar...