Fenerbahçe’de her sezon başı yenilenen kadrolarla umut pompalandı. Her imzanın ardından “Yeni yıldız” yakıştırması yapıldı. Ancak değişimin çok olduğu gelişim adına ise bir tık ileri gidemeyen bir profile büründü.

Süper Lig'de 2017-2018 sezonunun 23. haftası ile bu sezonun 23. haftasını karşılaştırdığımızda 4 büyüklerin kadrolarında büyük değişimler gözlemliyoruz. Kiminin golcüsü, kiminin kalecisi, kiminin 10 numarası, kiminin de stoperi değişmiş. Sebepleri çeşitli elbet. Biten sözleşmelerin, mali durumların, gelen tekliflerin ve oyuncu performanslarının rolü ile yapılan değişimler bunlar. Ancak F.Bahçe özelinde çarpıcı bir gerçek ile karşı karşıya kalıyoruz. 2017-2018'in 23. haftasındaki (Beşiktaş maçı) F.Bahçe 11'inden sadece iki isim kalmış takımda. Biri Isla, diğeri de Dirar. Muhtemelen onlar da bu sezon sonu gidecekler.

Arada uçurum var

Dediğim gibi diğer takımlarda da bu tip büyük değişimler var yalnız geçen sezonun 23. haftası ile şimdiki arasında da uçurum var. Sadık Çiftpınar'ın kadro dışında olduğunu sayarsak 5 isim. Bu 5 isimden Tolgay ve Zajc'ın ilk 11 oyuncusu olmadığını belirtirsek 3 isim. Peki bu 3 isim kim? Biri Isla, biri Dirar, diğeri de Hasan Ali. Yani aslında F.Bahçe'nin son dönemlerde en sorunlu bölgelerinin bireyleri. Diğerleri "Bu isimlerle olmaz" dendiği için hep değişti. Her sezon başı yenilenen kadrolarla umut pompalandı. Her imzanın ardından "Yeni yıldız" yakıştırması yapıldı. Bir dönem hem F.Bahçe'yi hem de A Milli Takımımızı çalıştıran Hollandalı teknik adam Guus Hiddink'in bir sözü var... "Yıldızlarla çalışmak zor değildir. Asıl zor olan yeteneksiz olup kendisini yıldız sananlarla çalışmaktır" der. Evet, F.Bahçe kendini yıldız sanan oyuncularla doldu taştı. Bir süre sonra öyle bir noktaya gelindi ki, "Aaa bu tahmin ettiğimiz tipte bir oyuncu değilmiş" denerek üstelik bu kez eski gönderilmeden yenisi monte edilerek kadro şişirildi de şişirildi. Sonra bir baktılar takımda aynı tipte 10 tane orta saha oyuncusu var. Maliyetler sebebiyle gönderemeyince hatta oynamayan adama teklif bile gelmeyince bu isimler takıma dağıtıldı. Kimi stoper oldu, kimi sol bek. Hatta kanatlara çekilenler de oldu. Ve alınan stoperlerin yedek oturduğu yerlerine orta saha oyuncularının oynadığı takım ortaya çıktı. Sıradanlaşan, günü kurtarmaya çalışan, hedeften uzak bir ekibe dönüştü F.Bahçe. Değişimin çok olduğu ancak gelişim adına bir tık ileri gidemeyen bir profile büründü. Sezon sonunda takım yine baştan aşağı değişecek gibi gözüküyor. Ancak gelişecek mi işte onu yapılan transferlere göre söyleyebiliriz.