Çoğu takımın sahadaki bağlantısı kopuk. Bu konuda Fenerbahçe ve Galatasaray ligde zirveye oynar. Asıl mevkilerini unutan ve farklı bölgelerde oynayan futbolculardan kurulu bu takımların yanlışları da çabaları da birbirine çok benzer.

Malum pandemi dönemi. Taraftar ile takım arasındaki ağ bağlantısı kopuk. Tribünlerde karton taraftarlar. Görüntü var, ses yok. Yayıncı kuruluş efektli yayın seçeneği sunsa da 'heyecan' kapsama alanı dışında. Evet bu dönem de böyle geçecek. Peki sadece tribünle saha arasında mı kopukluk var? Çoğu takımın sahada da bağlantısı yok. Bu konuda Fenerbahçe ve Galatasaray zirveye oynar. Hakemler, kararlar, isyanlar tam tekmil devam ede dursun, ya aynadaki görüntüye bakmazlar mı hiç? Kimse de çıkıp "Evet yanlış yaptık" demiyor. Sakatlıklar, cezalar futbolun doğasında var elbet. Kabul bazen üst üste geldiğinde hasar da büyüyor. Fakat bunun için ne gibi önlemler alındı ki acaba?

ALTERNATİF KRİZİ

Fenerbahçe koca sezonu sağ beksiz ve büyük oranda sol beksiz geçirdi. Alternatif? Yok. Savunmaya harcanan paralar ortada? Peki oynayanlar kim? Ön liberolar. Çünkü en alternatifli bölge orta saha. "E o zaman en azından orası iyi" diye düşünürsünüz. Yok o da yok. Ligin orta saha zengini Fenerbahçe, orta sahadan pozisyon üretemiyor. Ara öncesi ile şimdiki takım arasında ne fark var. Ersun Yanal, Zeki Murat Göle, Tahir Karapınar veya Emre Belözoğlu... Olmadı, olmaz. Sürekli değişen bir kadro ve deneme çabası. Adı geçen teknik direktör adayları da gelse bu takımla çözüme ulaşmak çok zor. Muriç'ten stoper olur mu mesela? Veya Falette'den golcü. Onlardan olmazsa diğerlerinden de stoper, sağ bek veya sol bek de olmaz. Gelecek sezon takım tamamen değişecek gibi gözüküyor. Fakat o bile şu mali tablo da öyle sıkıntılı ki.

DEĞİŞİM REKORU

Galatasaray... Onların da durumu benzer. Evet, büyük şanssızlıklarla başladılar. Fakat şampiyonluğu hedefleyen bir takımın bu kadar hesapsız olabilmesini anlayabilmek mümkün değil. Onlar da savunma ikililerinde değişim rekoruna koşuyorlar. Eskiden Muslera vardı, açığı kapatıyordu. Şimdi o da olmayınca her rakip organizasyonunda ilk akla gelen kelime "Eyvah!" Fenerbahçe'deki gibi ön libero destekli bir savunma hattını kabullendiler. Ahmet'in de ceza almasıyla elde bir tek 17 yaşındaki Emin Bayram kaldı. Savunmanın değişmesi haliyle orta sahanın da değişmesi anlamına geliyor. Yani başta da dediğimiz gibi ağ bağlantısı kopunca mutlu son da hayal oluyor.