Süper Lig’de zirvedeki takımların beraberlikleri ile fark açılmazken, TFF 1. Lig’de cuma-cumartesi-pazar bölümünde 7 maçın 6’sı eşitlikle sonuçlandı. Yine TFF’de son iki sezonda 28 hafta itibariyle beraberlik sayısı 60 iken, rakam bu sezon 80’e ulaştı.

Tüm dünyayı tehdit eden korona virüs tehlikesinin gölgesinde boş koltuklara karşı oynanan maçların da tadı tuzu yoktu elbet. Taraftar etkisinin özellikle sahasında oynayan bir takımı 1-0 öne geçirdiği bir gerçek. Fakat haftanın skor tabelaları bu konuda çeşitlilik arz ediyor. Mesela Süper Lig ve TFF'nin cuma- cumartesi-pazar periyodunda şöyle ilginç bir istatistik gözümüze çarpıyor. Bu süreçte oynanan 15 karşılaşmada deplasman galibiyeti göremiyoruz. 7 galibiyet, 8 beraberlik çıkmış. Süper Lig'de 6 iç saha galibiyeti var. Yani bu ligde taraftarın olmayışı deplasman takımına 3 puan olarak dönmemiş. Ama dedim ya tüm liglere baktığınızda durum öyle değil. 2. Lig Kırmızı Grup'ta da 9 maçın 7'sini deplasman takımları, 2'sini iç saha takımları kazanmış. TFF Birinci Lig kısmı da bir hayli ilginç. Üç günlük süreçte yedi karşılaşmanın altısı berabere bitti.

60'tan 80'e çıktı

O halde TFF Birinci Lig ile devam edelim. Bu sezon 3, 10 ve 26. haftalarda 5 beraberlik görülmüştü ki ilk kez sayı 6'ya çıktı. Bu yükseliş geçmiş sezonlarla da kıyaslandığı vakit çarpıcı rakamları beraberinde getiriyor. Misal 2017-2018 sezonunda 28 haftada toplam altmış beraberlik çıkmıştı. Yine geçen sezon da aynı süreçte altmış beraberlik gördük. Bu sezon ise 28 haftalık bölümde rakam seksen oldu. Bu sezon beraberlik çıkmayan hafta yok. Özellikle son 4 haftada 17 beraberlik gözümüze çarpıyor ki bu çok yüksek bir rakam. Beraberlikler kuşkusuz ligdeki puan dengesinde de belirleyici bir husus olarak göze çarpıyor. Böylelikle makas açılmazken zirve hattında da kümede kalma hattında puanlar hep yakın duruyor.





Oynanmamıs gibi



Bu hafta pazar günü çıkan iki beraberlik ligin zirvesindeki takımların kapışmasından geldi. Bu 1 puanlar sanki hafta oynanmamış gibi bir sonuç sundu. Yani zirvede durum pek değişmedi. Oysaki bu hafta zirvenin kaderini değiştirecek bir hafta olarak görülüyor ve parlatılıyordu. Haftanın değişmeyen diğer hadiseleri kategorisine VAR meselesini de katabiliriz elbette. Yine F.Bahçe'nin durumu, Göztepe'nin duraklama hali ve Denizlispor'un çıkışı da listeye yazılabilir. Tabii ki oyunu değiştirenler ve galibiyet hasretlerine son verenler de vardı. Bu da beraberlikler gibi bir denge getirdi esasen. Ve son tahlilde kalan süreçte ligin zirvesi kadar alt sıraları da çok konuşulacak gibi duruyor.