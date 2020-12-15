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Daha çok konuşacağız HALİL FİNCAN Daha çok konuşacağız halil.fincan@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 15.12.2020, 00:00

BAŞARILI bir takımın yüzde 80 oranında değiştikten sonra (teknik direktörü dahil) daha da başarılı olması kolay iş değil. Alanyaspor'dan sezon başı tam 16 oyuncu gitti. Ki bu oyuncular geçen sezonun en çok konuşulan isimleriydi. Cisse, N'Sakala, Welinton, Baiano, Fernandes ve diğerleri. Üstelik bu oyuncuları (yine hocası da dahil) rakiplerine kaptırdı. Bu yüzden Çağdaş Atan göreve geldiğinde kimse çıtanın daha da yükseleceğini tahmin etmemişti. Evet Alanya rakiplerini kıskandıracak ölçüde iyi transfer yapıyor. Onlar alıyor, diğerleri de hep onların aldığına talip oluyor. Fakat işin sırrı sadece yabancılarda değil. Çağdaş Atan'ın oyun tarzına da bakmalı. Çağdaş Atan'ın yerlilerine de bakmalı. Efecan'a, Salih'e, Ceyhun'a, Berkan'a, ara ara şans tanıdığı Fatih ve Efkan'a. Futbol kariyerinde Marmaris, Altay, Denizli, Beşiktaş, Trabzon, E.Cottbus, Basel, Mersin, Akhisar, G.Antep ve Manisa'da gördüğümüz o hırslı Çağdaş Atan'ı artık kulübede görüyoruz. Ve görünen o ki uzun yıllar onu ve onun oynattığı futbolu daha çok konuşacağız.

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