İçimize ateş düştü, bağrımız yanık! 33 Ana kuzusu olan evlatlarımız şehit ve bir o kadar yiğidimiz de, yaralı... Haberi duyduğumdan bu yana, kendimi 'hıyar!' gibi hissediyorum.... Ne işe gidesim var, ne de oturup şu maçı yazmak var içimde... Görev işte... Mecburen oturduk tezgaha... İstemiye istemiye, yan gözle bekliyorum maç kadrolarını... Kafama takılan, Sergen'in ısrarla üstünde durduğu Lens... Oynatacak mı, oynatmayacak mıydı konu? Sonuçta, yine sahnedeydi vatandaş! Heyecanlı ve futbol zevki açısından keyifli başladı karşılaşma... Önceleri, pozisyon fakirliğine rağmen, bir o kale, bir bu kaleye geliştirilen ataklar, kimin gol atacağı konusunda, bir karar veremiyorduk doğrusu... En göze çarpan bir şey vardı ki Walker nefesini, Burak'ın ensesinde hissettiriyor, keza Vida, Fernandez'i kapsama alanı içinde tutuyordu. Çünkü; maçın gidişine göre ve raconu kesecek her iki adam olarak gözüyordu her ikisi de...

Erol Bulut, Fernandes'i forvet arkası olarak saklaması ve hızlı hücumları desteklemesi, çok akıllı bir davranış olduğunu gördük, dakikalar ilerledikçe... Adam tam bir kule gibi, her çıktığı kafa topunda, rakibini belinde bıraktı neredeyse! Sağdan Onur ile gelen bir orta topunda Vida, görevini yarı boyundaki Gökhan Gönül'e bırakınca, koydu kafayı, bıraktı topu ağlara....

Boateng isleri degistirdi Dünkü müsabakada hakemlere ilişkin, gözüme batan bir pozisyonun altını çizmeliyim.

Alanyalı bir futbolcu, neredeyse sekiz-on metre ofsayt! Yardımcı hakem maçı devam ettiriyor ve devamında müthiş sakatlıkların oluşacağı pozisyonlar yaşanıyor(!) Sormalı, birisinin ayağı kırılsa ne olacak, yardımcı hakem efendi? İkinci kırkbeşin başlarında Atiba'nın direkten dönen ve Vida'nın boş kaleye ittiremediği top heyecanı biraz arttırdı elbette... 'Fasulyeden!' oynayan Lens'in yerine Boateng'in girmesinin ödülü, Burak Yılmaz ile gölü getirdi.

Yani jeton, geç de olsa düştü Sergen'de!

Hoca'nın beyniyle kurduğu kadro, ilk yarıyı geride kapatırken, ikinci yarı kalbinin sesini dinleyerek sürdüğü oyuncular sayesinde kazandı Beşiktaş, dün akşam...