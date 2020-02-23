Ki; kendi evladın olarak gördüğün ve de hiçbir teknik direktöre nasip olmayan, müthiş bir imza töreni düzenliyorsun Sergen'e... Adam (Sergen Yalçın), iki haftada, aldığı iki galibiyetle yüreğine su serpiyor... Başakşehir maçı öncesi, Lucescu ve hemen ardından Mustafa Denizli'nin adı yapışıyor, karşıt görüşlü gazetelerin manşetlerine(!) Sormalı Ahmet Nur Bey'e'... 'Demek ki, bu çocuğa güvenmiyorsun! Demek ki, yedekli gidiyorsun! Bunu hisseden başta Sergen olmak üzere tüm futbolcular, Başakşehir karşılaşmasını, biraz top depdiğim için bilirim, başkanın bu 'acemi!' kafada olmasından kaybetmiştir, bilsin(!) Keza, şu Trabzon maçına ilişkin Sergen'in başlangıç onbirine değinmeli... Bişey yapmayan Lens ile Elneny ile nasıl başlarsın, anlamak mümkün değil! Dahası; ligin en golcüsü Sörloth gibi adamı, nasıl kontrol ettirmezsin be bilader? Kaşla-göz arasında, iğnenin deliğinden geçirerek, yapıştırdı topu yan filelere! Sonrasında, rakip yarı alana konuşlandın... Konuşlandın ve de sürekli atak yapma imitasyonları izlerken, N'Koudou dışında, kimin ne faydası vardı ataklara?



Beraberlik iyi netice

Trabzonulu'ların hakkını yemeyelim bu ara... Başta Uğurcan'ın... Çok önemli pozisyonlarda, son dokunuşlara eldivenlerini değdirdi bu çocuk... Golü yakaladıktan öncesi ve sonrası, müthiş oyun disiplinine sadıktılar... Bireysel öne çıkmaktansa, topluca takım oyununu benimsediler, aynı disipline uçan kazlar gibi... Böylesi, şampiyonluk merdivenlerini tırmalarken ve kendi sahanda geriye düşmüşsen eğer, bir takım futbolcular tribünlerden tepki almamak adına fazla risklere girmezken kalan bazıları, dişini tırnağına geçirir ve her ne olursa olsun, her türlü sorumluluğu alır.

Mesela; Gökhan Gönül... Mesela; N'Koudou...

Mesela; Burak, Caner, Boateng ve Vida.... Bu saydığım oyuncular sayesinde, kazanın altı ateşlendi ve Burak'ın ortasında Boateng beraberliği yakalarken Vida, galibiyeti getiren gölü, yapıştırdı Trabzon'un yan filelerine... Ama uzatmalarda Sörloth, galibiyeti, kursağında bıraktı Beşiktaş'ın...

O'na rağmen, Ahmet Nur Çebi Başkan'ın 'amatör!' hamlelerine rağmen beraberlik iyi netice bana göre...