Yaşım, altmış küsur... Yaşamımın dörtte üçünden fazlası, futbolun içinde geçtiğini söylesem, yalan olmaz...

Bunca yıldır hem oynar, hem yazarken futbol, bu 'korona virüsün' açtığı belalar yüzünden, inanın, hiç bu kadar tatsız-tuzsuz gelmemişti bana! Her şey yavan mı, yavan! Alışık olduğumuz geleneklerimizde olan sarılmak yok! Tokalaşmak yok!

Böylesi bir derbide tribünde, 'seyirci' yok arkadaş! Sağımda el jeli, solumda el jeli...

Anlayın artık pür-mealimi! Üstelik, müthiş bir sağanak yağışla başladık maça... Böylesi ıslak zeminde, sahip olduğunuz ayaklar ne kadar pahalı olurlarsa olsunlar, üstü naylonla kaplı ve bir 'dansöz!' edasıyla dans eden o 'top' denen meret verir, sonuca ilişkin son kararları! İstediğinde, bir kayakçıdan daha fazla hareket edebilir, eğer isterse, bir metre içinde durabilir de! Her iki takımın futbolcuları bu dansözü iyi tanıdığından, hep ayağa oynayarak, ölümcül hatalar yapmaktan kaçındıkları için, oldukça temkinliydiler. Beşiktaş, beraberliğe razıydı, görünen tabloda...

Onyekuru'nun şutuna ayak koyan Gökhan Gönül'ün pozisyonu, kornerden gelen topa kafa koyan Donk'un auta atmasının dışında, kenardaki yardımcıların canhıraş bağırışları ve içerdeki futbolcuların yırtınışları kaldı, ilk yarı için kulağımızda!

Atiba ve Karius çok iyiydi Galatasaray'ın sürekli Kartalların yarı alanında konuşlanmasına gelirsek, Elneny ile Atiba'nın, ısrarla savunmanın aralarına gömülmesine bağlanabilir. Beraberlik bile çok önemliydi çünkü... İkinci yarı boyunca Çanakkale Savunması düşüncesindeydi, yine Beşiktaşlı'lar... Topun tek hakimi Galatasaray gözükse de, Falcao'nun dışarı giden kafası ve Feghouli'nin auta giden şutu ve yaşanan karambolde Karius'un kurtarışı dışında, nihayetinde kardeş kardeş bitti maç...

Ancak; kıt akıllı bir adam olarak, bu Ömer Bayram, yedek başlamaz! Keza, Emre Akbaba'da.... Durmadan çarşafa dolanan o Lens, hayatta oyuna sokulmaz! Ve ben Sergen Yalçın olsam, şu maç sonrasında, Atiba ile Karius'u sırtımda taşırdım, otobüse kadar... Ve nihayetinde, 'Dansöz'ümüzün!' sözü de geçmedi, dün akşam...