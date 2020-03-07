Maç başlamadan önce, hem de sağ bekte Lens'in adını görünce, 'Allah!' demişim, ani bir refleksle... Lens arka sağda, Boyd önünde ve fazla sağ kanat çırpınışları, ağır-aksak olacaktı görüntüye göre...

Karşılaşmaya objektif olarak bakarsak, Ankaragücü alt taraflarda boğulmama çabası içindeyken Beşiktaş, üst sıralardan kopmama mücadelesindeydi dün akşam...

Karşılıklı olarak hızlı başladı başlamasına...

Kafamdaki 'sağ!' takıntıma inat, özellikle Boyd'un top taşımaları, o kanadı aktif hale getirmesi sonucu, Atiba'nın Faty tarafından düşürülmesiyle geldi penaltı... Ve, daha altıncı dakikada Burak ile öne geçiverdi Kara kartallar... 'Sağ kanat!' demiştim demesine ama, çok işler beklenen N'Kaudou, hemen hemen koca bir ilk yarı boyunca, dişetırnağa dokunacak bir atak geliştiremedi maalesef! Beşiktaş, bu skordan sonra Boyd ve Burak ile üç farklı öne geçebilir miydi?

Evvet... Ankaragücü, yakaladığı iki pozisyonu değerlendirebilse, oyunun şekli-şemali değişebilir miydi? Evvet...



Oyunu sadece izledi

Ancak; sertleşen oyunda, Arda Kardeşlerin çıkardığı sarı kartların bazıları, tartışılabileceği gibi, Atiba'ya ceza alanında yapılan müdahale ile Sedat'ın ayağından çeken Karius'un pozisyonları, pelesenk olacak yorumcuların ağızlarına... Benim yorumuma göre, ikisi de penaltı! Karşılıklı atakların dışında hayli enteresan ve ağzımızın açık kaldığı hakem karalarına tanık olduk. Ölümcül ve kartı gerektiren en az beş pozisyonu, sadece izlemekle kaldı Arda Kardeş(!) Altmışlı dakikalardan sonra, oyun alanının sorumlu müdürü değil de, benim yanımda oturan bir vatandaştı sanki(!) Deyim yerindeyse, elinden tamamen kaçırdı maçı yani(!) Ljajic'in, son dakikalarda attığı müthiş gol sonrası, bu hataları gizlenmesin... Beşiktaş'ın hakkını göz göre göre yediği şu maçta ve yetmiş altılı dakikalarda Faty, Allah'tan dışarı attı topu! Allah'tan... Çünkü Arda biladerin cezası, büyük bir ihtimalle 'müebbet!' olurdu, fakir futbol bilgime göre(!) Gözlemcisi, ne puan verdi acaba? Pek meraktayım da!