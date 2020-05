Nerelerden çıktı geldi de, tüm dünyanın başına mussallat oldu bu baş belası hastalık! Ne fizik kaldı, ne kimya(!) Ne beslenme alışkanlığı kaldı, ne sosyal yaşam. Ne sevdiklerine sımsıkı sarılmak kaldı, ne de yaşamımızın önemli bir kısmını dolduran, ne yazık ki 'futbol' kaldı ortalarda(!) Bir kısım uzmanlar! haftalardır tartışıyorlar. Ligler oynansın, oynanmasın! Gördüğüm kadarıyla 'oynansın!' diyenler, yolun sonunu düşünmeden-görmeden-tahmin edemeden, kendi kulüplerinin menfaati adına günü kotarmak sadece! 'Haftada iki gün, tek şehirde ve de gece oynarız!' demelerini, hüzünle izlemekteyim. Ağzım bir karış, ve de hayretler içinde! Futbol oyununun bir numaralı argümanı olan ve aylardır kendi kendilerine kıt-kanaat antrenman yapmaya çalışan, sahadaki uygulayıcı futbolcuyu, görüyorum ki, asla kaale almıyorlar! Bilen, bilir...

YABANCI OLURSUN

Yıllarımızı verdik bu işe... Sezon bittiği ve bir aylık izin sürecinden sonra hazırlık kampına çıktığın o ilk günlerde, bakarsın ki iki yabancı olmuşsundur, o top denen meretle! Bir doksan dakika daha çıkaracağın günler gelir aklına ama, bakarsın nefesin yetmez! Kabullenemez yüklenirsin, 'çıt' diye bir ses gelir arka adaleden! Hazırlık kampının birinde, bir haftada üç futbolcunun 'fıtık' olup, tedaviye gönderildikleri, hala belleğimde! Vs, vs... 'Oynansın!' diyenlere lafım... Öncelikle; bir alışkanlıktır, futbolcunun tükürmesini önleyemezsiniz. Soyunma odalarında alınacak olan 'sosyal mesafe kuralını, asla koruyamazsınız. Seyircisiz oynanacağı halde, tek şehirde ligleri bitirmek mantığını birileri, şu kalın kafama, nasıl anlatır acaba? En, en önemlisi; Fiziksel eksikliklerden dolayı ligin kalitesinin düşeceği kesin... Bunun yanı sıra, sakatlıkların da aynı paralelde artacağı da! Yani; ederi on birim olan futbolcunuzun değerinin, iki birime düşmesi kaçınılmaz bir son, bilesiniz! Baş belası şu hastalık için her gün, yüzlerce profesör dakika geçmez hep karşımızda... Ancak; spor hekimlerinin de (ben buna katliam diyorum!) çıkıp, 'dur,' demelerini, dört gözle bekliyorum. Oy-nat-ma-yın! Ekmekleriyle oynayacaksınız! Yazık ve günah olacaktır, bu çocuklara!