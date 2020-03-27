Taa, Altaylı günlerinden tanırım onu...

Her iki ayağıyla, her iki yöne rahat çalım atışları... Hücumun sağında, solunda veya forvet arkasında hiç fark etmez, çok rahatlıkla görev yapması. en büyük özelliğiyse kafaya çıktığında kendinden çok daha uzun stoperlerden top kazanmasını, sanki diğerlerinden bir saniye daha fazla kalmasına bağlayabiliriz, bağlayabilirsiniz. O zamanki Altay'ın başında bulunan bazı meşhur direktörler, inatla bu çocuğa ilk onbirlerinde görev vermekten imtina etmişti. Kasımpaşa'sı Malatyaspor'u ve derken Galatasaray'da bile kıymetini, daha yeni yeni anlamıştır Fatih Terim.. Evet, bahsettiğim bu çocuk, Adem Büyük... Çok saygı duyduğum, çok beğendiğim Adem önceki gün, yüz bin maske, onbeş bin test ve 3 bin koruyucu maske bağışladı Sağlık Bakanlığına. Geçmişi hatırladım.

Egeli Sabah ve Yeni Asır ekibinde yine göreve devam ederken, Bursa merkezli ASGD'nin (Anadolu Spor Gazetecileri Derneği) birer üyesiydik, bazı arkadaşlarımla...

Lösemili çocukların yararına yapılacak hastane için yürütülen KİTVAK (Kemik İliği Trantasplasyon Vakfı) konusu geldi önümüze.

Neler yapabileceğimizi konuştuğumuz toplantıdan, bir turnuva düzenleyeceğimizin kararını aldık. Ve takım yöneticilerinin desteğiyle de kolları sıvadık.



Herkesi çağırıyorum

Bünyemizde bulunan televizyon kanalıyla, o körpecik çocuklara oyuncaklar götürüp, röportajlar yapmamız... Takım taraftarlarının, maçlara inanılmaz rağbet etmesi... Amigoların topladığı paraları zabıtla devr almamız...

Ve bir ayı aşkın, gazetenin bir köşesinde bağışçıların adını geçen listeyi yayınlamamız, etkiliydi... Diyeceğim o ki: eşi benzeri görülmemiş bir ortam yaşıyoruz bu aralar.

Sağolsunlar başımızdakiler, ellerinden gelen çabayı gösteriyorlar. Onlara bir nebze katkı, bir nebze moral vermek için, Adem'in başlattığı kampanyaya destek vermek gerekmiyor mu, sizce de? Başkanından, yöneticisi ile teknik adamına, futbolcusundan, menajerine...

Malzemecisinden, taraftarına... Evet bu koca koca camialar içinden, Adem'in peşinden parmak kaldıranları görelim ve bizlerde zevkle tek tek sayalım...