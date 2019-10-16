Hepimizin zevkle gidip tenis oynadığımız, turnuvalarına katıldığımız, tüm üyeleri ve gençyaşlı sporcuları ile dostluklarımızı yaşadığımız bu İzmir'in müstesna tenis kulüplerinden biri olan İZTİK'in (Tenis İhtisas Kulübü) üstünde kara bulutların dolaştığı duyumları tüm tenis severleri çok üzüyor.

Özellikle geçen sene İstanbul'da bir çok tenis kulübünün akibetleri hala yüreğimizi burkarken, ister Spor Genel Müdürlüğü'nün 81 ildeki tesislerinden, isterse de tüm Belediyelerimize ait yerlerdeki tesislerde uygulanmakta olan fahiş kira bedelleri veya başkaca nedenler dolayı bir yenisinin daha ayni şekilde kapanma ve kapatılma gibi spor dünyamıza hiç yakışmayan sonlarını duymak ve de yaşamak istemiyoruz.

Spora, kulüplere, kulüplerin tarihsel geçmişlerini bilerek ve hiç unutmadan önem verilmesini, spora ciddi, olumlu ve tarafsız bir şekilde eğilinmesini tüm Spor Camiası üst yetkililerinden istirham ediyoruz.



ELALEMİN SPORA YAKLAŞIMINA BAKIN



Örnek olarak bilinsin diye yazıyorum:

Paris'te Lüksemburg parkı içinde 8 kort var, belediye yetmediğini görünce kort ilave etmenin yollarını arıyor. New York kenti içindeki devasa ve muhteşem "Central Park"ta 20 tenis kortu bulunuyor. Bunlar hep sporun yayılması için. İşletenlerden kira almadıkları gibi destek olmak için ellerinden geleni yapma gayreti içindeler. Yeter ki spor gelişsin!



BİR KÜÇÜK FIRTINA: COCO GAUFF



Şanslı kaybeden olarak Avusturya'nın Linz şehrindeki WTA turnuvasına katılma şansını yakalayan 15 yaşındaki Amerikalı oyuncu Coco Gauff, turnuvada çok başarılı maçlardan sonra finale çıktı ve finalde eski dünya 5 numarası ve Rolland Garros Şampiyonu Jelena Ostapenko'yu 3 sette yenerek müthiş bir şampiyonluk elde etti. Yeni bir Monica Seles mi geliyor diye düşünmekten kendimizi alamadık.



MEDVEDEV GERÇEĞİ KABUL EDİLMELİ



Medvedev, Rus'luğu ile, 198'lik boyuyla, hırsı, savaşçılığı, kabiliyeti, çalışması ve bunlara ilave ettiği sakin mizacı ile bu senenin başından beri kendini gösteriyor. Son zamanlarda da yükseltmeye başladığı üstün performansını, Şanghay Turnuvasını da kazanarak kupalarla taçlandırmayı başardı. Ve istisnasız tüm oyuncuların korkulu rüyası haline geldi.

Bu yükselişin tenise yeni bir heyecan ve ivme kazandıracağı kesin. Alkışlıyoruz...