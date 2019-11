Dünya tenisi tatil dönemine girmeden önce, bir taraftan yıl içi programını tamamlamaya çalışırken, diğer taraftan da yıl boyunca süregelen takım şampiyonalar dönemine girdi. Shenzhen'de oynanan sene sonu finalleri - "2019 Shiseido WTA Finals" - tamamlandı ve Avustralyalı Barty finallerde teklerde şampiyon çıktığı gibi, yılı da dünya 1 numarası olarak bitirdi. Barbora Strycova ise çiftlerde yıl sonunu dünya 1 numarası olarak tamamladı. Her ikisi de ilk defa bir seneyi 1 numara olarak bitiyorlar. Çiftlerde Timea Babos ve Kristina Mladenovic son on senede ilk defa üst üste 2 defa finallerde şampiyon oldular.



DJOKOVİC YİNE GÖZDE



Djokoviç, sezonun son ATP Masters 1000 serisi Paris Turnuvasında sakatlığı nedeniyle turnuvadan yarı finalde çekilmek durumunda kalan Nadal sayesinde finale çıkan Kanadalı Shapavalov'u 6-3 ve 6-4'lük setlerle mağlup ederek şampiyon oldu. Djokovic, yarı finalde Dimitrov'u 7-6 ve 6-4'le mağlup etmişti. Djokoviç Paris'te şampiyon olsa da Kasım 2019 itibarıyla kaybettiği puanlar nedeniyle klasmanın kaybetti ve Nadal çekilmiş olsa da puan farkıyla Federer'den sonra en yaşlı bir numara oldu . Herbert/NMahut çifti ise beraber kazandıklarıı 7. ATP Masters 1000 çiftler şampiyonluğuna ulaştı.



CENGİZ AKSU İLK KEZ ŞAMPİYON



Antalya Mega Saray Otelinin Tenis Akademisi kortlarında TTF tarafından düzenlenen Büyükler Türkiye Şampiyonası erkekler finali'nin kazananı Sarp Ağabigün'ü yenen Cengiz Aksu oldu. Sarp Ağabigün'ü finalde 6-3, 7-5 yenen oyuncumuz ilk defa Türkiye Şampiyona oluyor, Cengiz'i kutluyoruz. Çift erkekler finalinde ise Berk İlkel- Sarp Ağabigün çifti, Mert Naci Türker -Burak Bilgin ikilisini 7-6, 6-4 yenerek şampiyonluğa ulaştı. Büyükler Türkiye Şampiyonası tek kadınlar finalinde İpek Öz, Ayla Aksu'yu 2 sette yenerek şampiyon olmasını bildi. Çift kadınlar finalinde ise Melis Sezer - İpek Öz ikilisi, Ayla Aksu - Melis Ayda Uyar çiftini 7-5, 1-6, 10-4 yenip şampiyonluğa ulaştı.



SERENA 10. SIRADA



Çoğunlukla kadınlarda inişli çıkışlı bir yıl geçmişken, seneyi Svitolina ve Bencic gibi çok büyük başarılarla kapatanlar da olsa bile, büyük gelişme gösteren Andreescu yanında oyuncularda ortaya çıkan yıl sonu yorgunlukları, sakatlıklar ve beklenmedik çekilmeleri de görmüş olduk. Bu arada şampiyonluklara abone olan Serena Williams'ın da seneyi ancak 10. sırada kapattığını not etmek gerek.