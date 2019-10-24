Wavrinka'yı geriden gelerek 3/6 6/4 6/4 ile 3 sıkı set sonunda yenmeyi başaran eski dünya 1 numarası 32 yaşında ki Andy Murray, Dubai 2017'den sonra Anvers'te yorucu maçlardan sonra şampiyon oldu. Böylece ATP'nin en büyük dörtlüsü tamamlanmış oldu. Çiftlerde ise şampiyon iki Alman oyuncudan oluşan Krawietz/Mies takımı oldu. Federer, yaşadığı şehir Basel'de tenise başlamış ve top toplayıcılık yapmış. Burada şimdi 38 yaşında bir süper oyuncu olarak, 19 Ekim'de başlamış olan ve 27 Ekim de son bulacak olan, "ATP 500 Swiss Indoors Basel" kapalı kort turnuvasında Wawrinka, Tsitsipas, Zverev, Bautista Agut ve Fognini gibi rakiplerine karşı 10. unvanının arıyor. Rakipler genç ve zorlu, ancak ilk turu rahat geçmeyi başardı. Başarılarının devam etmesini diliyoruz.



MÜTHİŞ HEYECAN BAŞLADI



Toplam 25 bin dolar ödüllü "19. TED Cumhuriyet Kızları Uluslar arası Tenis Turnuvası" Tenis Eskrim Dağcılık Spor Kulübü tesislerinde oynanmaya başladı. Katılanlara başarılar diliyoruz. Sporcuların kalitelerine bakınca Pemra Özgen ilk maçını kazanmış olsa da, diğer oyuncularımız Başak Eraydın, Berfu Cengiz, İpek Öz ve Zeynep Sönmez'in ikinci turu görememelerine şaşmamak lazım. Turnuvanın ikinci gününde Pemra Özgen Anastasia Zakharova ile karşılaşacak. Çiftlerde Zeynep Sönmez Belaruslu partneri ile; İpek Öz- Melis Sezer çifti ise rakiplerl karşısında yarı finaller için oynayacaklar. Lina Gjorcheska- Ekaterina Yashine ikilisi karşısında son dörde kalma mücadelesi verecek



KORTTAN HABERLER



Milli oyuncumuz Çağla Büyükakçay Macaristan da yarı finallerde kaybettiyse de Avustralya Open biletini garantilemiş oldu, kutluyoruz.



Geleneksel Enis Berki senyör tenis turnuvası İzmir Kültürpark Tenis Kulübü tesislerinde heyecanlı maçlarla devam ediyor.

Böylesi çok önemli turnuvalarda maçlarındaki seyretmek ayrı bir zevk. Kaçırmayanları kutluyoruz.



WTA Sene Sonu Ustalar Turnuvası'nda heyecan 27 Ekim'de başlıyor. Çin'in Shenzhen kentinde oynanacak olan kadınların "Masters" turnuvasına katılacak oyuncular, son oynanan turnuvalardan sonra kesinleşti:

İşte dünyanın ilk sekiz oyuncusu: Barty, Pliskova, Osaka, Halep, Bandreescu, Kvitova, Svitolina ve Bencic.



Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde düzenlenen 19. Dr Fazıl Küçük Spor Oyunları'nda milli takımımız hem kızlarda hem de erkeklerde şampiyon oldu.

Oyuncularımız Sarp Erdinc, Önder Balci, Alara Yaz ve Ada Karabacak ile değerli hocalarını kutluyoruz.



THİEM ZORLU VİRAJDA



Dominic Thiem 3 ay kadar önce kazanmış olduğu Kitzbühel Turnuvası'ndan sonra Avusturya'da, kendi vatanında bu hafta oynanacak olan ATP 500 Erste Bank Open Turnuvası'nda yeni bir şampiyonluk peşinde. Rakipleri zorlu: Jo-Wilfried Tsonga; Matteo Berrettini; Gael Monfils; Diego Schwartzman, Denis Shapovalov, Felix Auger-Aliassime; Grigor Dimitrov ve Karen Khachanov.