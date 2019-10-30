İstanbul TED Spor Kulübü 'nde düzenlenen 25.000 $ toplam ödüllü 19. Cumhuriyet Kızları Uluslararası Kadınlar Tenis Turnuvası'nda 32 yaşındaki yükselen milli oyuncumuz Pemra Özgen Rus rakibi Rakhimova'ya 6-3, 5-7, 6-3 kaybederek turnuvanın ikincisi ve yüzümüzün akı oldu.



TURNUVALARA BİR GEZİNTİ

VİYANA: Thiem, Paris ve ATP sene sonu finallerinden önce kendi ülkesinde oynadığı turnuvayı finalde biraz zorlansa da kazanarak büyük moral depoladı.

Sinirleri sağlam bu Avusturyalı oyuncuyu kutluyorum.

BASEL: Federer'in 103. şampiyonluğu Basel'de geldi. Yine ağladı ve yine eskisi gibi çok sevdiği top toplayıcılarla yan yana kutladı. Jimmy Connors'a ait 109 turnuva şampiyonluğu rekoruna ulaşabilir mi? Kolay değil! Önemi var mı artık? Sanmıyorum ve ihtiyacı olmadığına da inanıyorum.

Bize tüm yaşattıklarından dolayı da kendimce teşekkür ediyorum. Umarım arzu ettiği gibi ve Nadal'ın akademisinde kendi gibi büyük oyuncular yetiştirilecek bir sistemin kurucusu olur.

PARİS: Büyük bir heyecanla beklenen bu son 1000'lik ATP Turnuvası Roger Federer'in son saatte çekilmesi sonrasında başladı. Yine bir 'BİR NUMARA ' mücadelesine şahit olacağız.

Yakın olan Novak Djokoviç olsa da Rafael Nadal'ın da çok büyük şansı var. Bence yine 3 kilit oyuncu tüm beklentileri değiştirebilir:

Medvedev, Zverev ve Tsitsipas.



FEDERER GİBİSİ GELİR Mİ?

KARİYERİNDE kazandığı 1235 maç ile rekor olarak duran 20 Grand Slam Şampiyonluğu, Wimbledon'da ve ATP finallerindeki şampiyonlukları yanında kendi ülkesinde kazandığı 10. Basel ve toplamda 103. Turnuva Şampiyonluğu kazanmış 38 yaşında bir dev oyuncu Roger Federer. Hala hırslı, hala heyecanlı, hala güçlü, hala dirençli, hala tutkulu, hala mutlu ve başarıda hala ağlayabilen, kendini tutamayan, kariyerinin başlangıç noktasını, eskiden "ball boy"luk yaptığı günleri unutmadan yine "ball boy"'lar ile zevkle pizza yiyerek kutlama yapan bir gönül adamı. Tenisi nasıl, nerede ve neden bırakırsa bıraksın, hafızalarımızdan hiç silinmeyecek. Ancak ayakta alkışlanır.



TENİS KANSER İLE SAVASIYOR

ATP ile İngiliz Kanser Araştırma Merkezi 10-17 Kasım da Londra'da oynanacak ATP finalleri ile 2020 ATP finallerini kapsayan bir farkındalık yaratma işbirliği anlaşması imzaladı.

Bu işbirliği, dünyada mevcut ve çoluk, çocuk, kadın erkek herkesi etkileyen 200 çeşit kanser tipinin araştırılması için gerekli fonun bulunmasına yardımcı olmayı hedefliyor. Çok sayıda seyircisi bulunan bu etkinliklere katılacak olanlar biletlerini alırken, kolayca bağışları ile bu fona katkıda bulunabilecekler.

Etkinlikler boyunca, kanser araştırma çalışmaları, hemşireler, gönüllüler, oyuncular ve destekçilerinin de katkıda bulunacağı çok sayıda kısa film gösterileri de farkındalık yaratmak amacıyla kullanılacak. İlk hedef:

Önce sigara bırakılmalı, hareketli ve sağlıklı bir kilo ile yaşanmalı, elbet daha az alkol ve güneşten azami istifade ederek kanser riskini azaltmak ile başlanılmalı.

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