Otizmli bireyler özel bir top atma antrenman programı ile bir gün korta girip tenis oynayabilir mi? Zaman içinde ve tecrübem yeterli olmasa da bana göre tabii ki oynayabilsinler, hatta teşvik edilsinler. Yeter ki bu bireyler, işin uzmanları ile eğitilip bu programı sevsinler, hiç sıkılmadan motive edilip, alkışlarla da ikna edilsinler. Bizler de farkındalık yaratalım...



Teniste yeni bir on yıl hedefi

Turnuvalar yılın ilk ve yeni düzenlenen, üç şehirde ayni anda oynanan, yeni takım şampiyonası ATP Cup ve ilk ATP Tour 250 Doha- Qatar Exxon Mobil Open turnuvası ile ATP tour olarak başladı. WTA durur mu? Üç WTA turnuvası ile onlar da yeni on yıla hafta başında girdiler ve ilk turları oynadılar. ATP CUP ise finallerin sonuna kadar her gün gün izlenmesi gereken çok kaliteli, heyecanlı maçlar ve sürprizlerle devam eden, ancak henüz neticeleri bitmeden öngörülmeyecek çapta, yapılan minik değişikleri abartılmış, sanki yılların ülkeler arası takım şampiyonası Davis Cup'ın yerine hazırlanan sözde yenilenmiş bir dünya şampiyonası havasında. Rafael Nadal, Novak Djokovic gibi en üst düzey oyuncuların yanında önümüzdeki on yıla damgalarını vuracak Dominic Thiem, Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas ve Alexander Zverev gibi yeni nesil oyuncular ve gençler 24 ülkenin sevgisiyle mücadele ediyorlar. Geleceği var mı? Henüz bilinmiyor ama sanırım yakında anlayacağız. Türkiye ve İsviçre bu şampiyonada henüz yok!



Kültürpark Tenis Kulüp'te seçim heyecanı

Kulübün ilk kadın başkanı olarak son dört yıl içinde görevde bulunan Server Uyaroğlu, kendi görev döneminde kulübün geçmişten gelen tüm maddi ve manevi yük ve sıkıntılarını üstün ve çok başarılı çalışmaları ile artık geride bırakarak gerçekleştirmiş ve kulübün önünü artık huzura ve başarıya açmış oldu. Onun da içinde bulunduğu Osman Savran ve Göksel Pazarcı dönemleri ile başlayan, bu günlere kadar süren ve başarı ile son bulan değişim - gelişim çalışmalarında bulunan üç başkan ile son on yıldır iç içe beraber oldukları tüm yol arkadaşlarına da teşekkürlerimizi, üyeler olarak alkışlarımızla şimdiden sunuyoruz. Kulübün 12 Ocak Pazar günü yapılacak genel kurulunda başkanlık seçimine katılan iki aday grup var: Yeşil grup Tolga Şekercioğlu, sarı grup ise Kurtul Kaptanoğlu diyor. Umarız centilmence geçen bir yarış sonunda kazanan da Kültürpark Tenis Kulübü olur. Hayırlısı diyoruz...



Doha ATP 250

Bu erkekler turnuvası sonunda 2020'nin ilk tekler ve çiftler şampiyonalarını alkışlayacağız. Burada 2019'da iyi geri dönüş yapan Stan Wawrinka, Andrey Rublev ve bu turnuvada 2012 yılında şampiyon olan Jo-Wilfried Tsonga gibi oyuncuları izleyeceğiz. Bunların dışında her zaman sürpriz yapabilecek Raonic, Djere, Krajinovic, Mannarino ve Tiafoe gibi oyuncularda mücadele edecekler. Yeni yıl için çok iyi bir katılım!

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın