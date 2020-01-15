Senenin en güzel haberlerinden biri WTA - İSTANBUL CUP'ın geri kazanılmasıydı. Bunu başaranlar ancak kutlanır. 2020'nin Nisan ayında tekrar bu önemli kadınlararası toprak kort turnuvamızla buluşacakmışız. İsmi ve yeri değişmiş: İsmi "WTA ve OCTAGON" olmuş, yani artık bu turnuva çok emek vermiş olan Garanti Koza organizasyonu, düzenleneceği yeri de artık Esenyurt değil anlaşılan. Yer henüz net bir şekilde belli değil ki TTF Tenis Merkezi toprak kortları olarak duyurulmuş. maduyurulmuş. Bakalım tribünler bu sefer dolacak mı?



GENÇLERİMİZ ISIK SAÇIYOR

Milli tenisçi Cem İlkel, Doha'da düzenlenen ve "wild card" ile katıldığı Qatar Exxonmobil Open'ın ilk tur maçında dünya 67 numarası Berankis'i 6-4, 4-6, 6-2'lik üç sette yenerek 2. tura yükeldi. Bu onun 3. Türk oyuncu olarak ATP seviyesinde aldığı ilk ve en önemli galibiyeti oldu. 17 yaşındaki Milli tenisçimiz Zeynep Sönmez Antalya'da toprak kortlarda düzenlenen 15 bin dolar toplam ödüllü ITF - Club Megasaray kupası serisinde karşılaştığı güçlü rakiplerini yenerek profesyonel kariyerinin ilk şampiyonluğunu kazandı. Atakan Karahan, Rusya'da düzenlenen TE süper kategori turnuvalarından bir olan ONE-SGM Christmas Cup'ta final oynayan ilk Türk tenisçisi olarak 2020 yılının ilk haftasını Tennis Europe 14 yaş klasmanında Avrupa birincisi olarak tamamladı. Üç oyuncumuzu da candan kutluyor ve başarılarının devamını diliyoruz.



PEMRA VEDA ETTİ

Yılın ilk Grand Slam turnuvası olan Avustralya Açık'ta, Çağla Büyükakçay'ın sakatlığı nedeniyle çekilmesi ile elemelerde Türkiye'yi milli oyuncularımız 33 yaşında ki dünya 205 numarası Pemra Özgen ve Başak Eraydın katıldı. Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın elemelerindeki tek kadınlar ilk tur mücadelesinde, dünya 113 numarası Aliona Bolsova ile klasmanın 205. basamağındaki Pemra karşılaştı. Elemelerin 8 numaralı seribaşı Bolsova'nın 6-2 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yendiği Pemra, turnuvaya veda etti. Turnuvaya korunmuş sıralamayla katılan Başak Eraydın ise 2. kez boy göstereceği organizasyonun elemelerinde ilk kez tur atlamaya çalışacak. Başak'ın elemelerdeki ilk rakibi, dünya 165'incisi ABD'li Varvara Lepchenko olacak. Yazımızı hazırladığımız sırada Başak henüz korta çıkmamıştı. Umarız yüzümüzü güldürür.



ALKIŞLAR YAŞAYAN EFSANE DJOKOVİC'E

Novak Djokovic neredeyse tek başına ve finalde de dünya bir numarası Nadal'ı da yenerek Sırbistan takımını yeni ve ilk defa organize edilen ve katiyen bir gösteri turnuvası kimliğinde olmayan dünya takımlar şampiyonası ATP CUP'ta şampiyonluğa taşıdı. Turnuva sonrasında ise Djokoviç, belki de başarısının şarhoşluğu içinde "Ben hiç bir tenis kortunda böyle bir atmosferi yaşamamıştım, hayatım boyunca bu günleri hayatımın en güzel günleriden olarak daima hatırlayacağım" ifadelerini kullandı. Uzaktan da olsa bizlerin bile hissettiği bu konuda hiç de haksız sayılmaz. Rus oyuncu 22 yaşında ki Andrey Rublev yeni yıla bundan daha iyi bir başlangıç yapamazdı her halde! 2 numaraları seri başı olduğu bu "the Qatar Exxon- Mobil Open" turnuvasında finale yükselmeyi bildi ve Fransız gelecek nesil (NextGen) oyuncusu olan ve bu turnuvada 1 ve 4 seri başları olan Wawrinka ve Raonic ile Verdasco'yu yenen Corentin Moutet'i 6-2, 7-6 yenerek burada ki en genç 3. Oyuncu olarak şampiyon oldu, ilk yirmi oyuncunun arası girdi.





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