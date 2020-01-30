93 bin! Bir günde bir tenis turnuvasına 93 bin biletli seyirci gelir mi? Avustralya Açık'ta hep yakın rakamlar gelir. Bir tek günde hafta içi sabah ve akşam seansları dahil, tesis içinde ki tüm kortlar için tam tamına 93 bin 179 seyirci gelmiş.

Rekor! Hem de ülkeleri cayır cayır yanarken! İzmir de bu rakama ulaşmak mümkün mü? Hatta dünya 1 ve 2 numaralı veya çok meşhur bir iki oyuncu, şu veya bu şekilde ikna edilip getirilse bile... Şaka gibi değil mi? Uçmayalım lütfen!



MUCİZE ADAM FEDERER

Federer, Milman'dan 5 set ve süper tie-break sonunda US OPEN mağlubiyetinin ucundan da olsa rövanşı 4 saat 3 dakikada süren maçta aldı.

Hatalı 93 vuruşun yanında servisinde 6 çift hata yapmış, 16 "ace" ve 63 "winner" ile rakibinin 178 puanına karşılık 181 puan yaparak zafere ulaştı.

Bu maçta sanırım atlanmaması gereken asıl önemli bir konu daha var: Milman mücadeleci ve çok iyi bir oyuncu, ancak kurallara göre normal mi bilmiyorum ama taktisyeni Hewitt ile o kadar çok konuştu ki TV'den izleyenler bile çok rahatsız oldu.

Ayrıca seyirci antrenörlerin bile söylediği gibi servislerini atmadan önce topları tişörtüne sürerek topun yere değdiğinde kayması için ıslatması ise kaideleri hiçe sayan yanlış bir davranıştı.



BAKALIM NE OLACAK?

Federer ardından Fuskoviç'i de geçti. Sonrasın da Sandgren'i de , biraz sakat ve yorgun oluşundan kaynaklanan yine çok sayıda hatalı vuruş ve etkisiz servisleri sonunda, mucizevi bir şekilde 7 maç sayısı kurtararak Amerikalıyı 5 sette yendi ve yarı finale çıkmayı başardı .

Yarı finalde ki rakibi Djokoviç.

Favori Djokoviç ama karşısında ki de Federer... Hep beraber izleyip göreceğiz



TENİSİMİZ NE ALEMDE?

81 milyonluk nüfusumuzla, kendileriyle gurur duysak da, bu gün en iyilerimiz dünya sıralamalarında ilk 200'lerin arasına arada sırada girebilmiş olsalar da bu tenisçilerimizde katiyen suç aramamak, tersine bu şartlarda onları başarılı görüp alkışlamak gerek.

Ama bu durum bundan böyle kesinlikle değişmeli ve oyuncularımızdan en azından bir kaçını ilk yüz oyuncu arasında görmeliyiz. Yıldız yetiştirmek için artık çok yerde uygulanan yeni ve geçerli yönetim biçimleri yanında başarıyla denenmiş metotlara yönelmeli.

Bunu gerçekleştirebilmek için önce ilgili kanunlar top yekun yenilemeli, federasyonumuzun tüzüğü, delege ve yönetim sistemi değiştirmeli, tenis ehil ve liyakatlı ellere teslim etmek için gereken yolları açılmalı. Sporumuzu eğitim sistemimiz içine entegre etmek için çaba harcamalıyız. Ana amaç kesinlikle uluslararası başarılar olmalıdır.



TURNUVANIN 'EN'LERİ

-Serena Williams 24. Grand Slam şampiyonluğu peşinde idi ve bu turnuvanın başında favori olarak gösteriliyordu.

Ne var ki 15 yaş ve 10 aylık yıldız adayı vatandaşı küçük Coco Gauff, 3 sette Serena'yı turnuva dışına atarak 24. şampiyonluğuna izin vermedi.

- Kadınlarda Barty, Kenin, Halep ve Muguruza yarı finalde...

- İsviçreli ve kariyerinde bir de Grand Slam şampiyonluğu bulunan Wawrinka, Nextgen oyuncularından ve bu turnuvada şampiyonluk şansı tanınan Rus Medvedev'i 5 uzun set sonunda yenerek çeyrek finale adını yazdırmayı bildi. Yarı final için karşılaştığı Alman Zverev'e yenilerek turnuvaya veda etti.