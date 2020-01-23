Kadın Tenis Milli Takımımız çok önemli ülkeler arası dünya takım şampiyonasında Avrupa/Afrika Bölgesi 1. Grubu içinde 5-8 Şubat tarihleri arasında Lüksemburg'un Esch-sur- Alzette kentinde Polonya ve Slovenya ile mücadele edip finallere kalacak 2 takım arasına girebilirse Play-Off'lara gitmeye hak kazanacak. Aksi takdirde ise diğer grubun sonuncusuyla kümede kalmak için mücadele edecek. Çağla Büyükakçay, Pemra Özgen, Başak Eraydın, Berfu Cengiz, İpek Öz, Ayla Aksu ve Zeynep Sönmez'den oluşan Milli Takımımız Şubat başında Enka Tesisleri'nde kampa girecek. Milli oyuncumuz İpek Soylu ise sakatlığı dolayısı ile kadromuzda yer bulamadı. Milli takım, FED Kupası Avrupa-Afrika Bölgesi 1. Küme'de üst üste 8. kez mücadele edecek. Takımımıza başarılar diliyoruz.



BÜYÜK HEYECAN BAŞLADI

Senenin ilk Grand Slam turnuvası başladı.

Ülkemizi temsil eden Pemra Özgen ile Başak Eraydın elemelerin ilk turunda güçlü rakiplerine yenilerek turnuvaya veda ettiler. Ana tablonun ilk gününde ise örneğin Federer, Djokoviç, Dimitrov, Tsitsipas, Serena, Barty, Kvitova ikinci tura çıkan bazı önemli oyuncular olurken, Amerikalı Gauff, vatandaşı Venüs Williams'ı, Macar Fucsovicks Kanadali Shapovalov'u ilk turda geçtiler.

Fognini, Stosur, Stevens'da ilk turda kaybedenler arasında yer aldılar. Uykusuz geceler bizleri bekliyor! Çünkü biz çok biliriz ama oynamayız, ancak seyrederiz! O da seyredersek tabii!



YENİ FED CUP

Yeni "Fed Cup by BNP Paribas" finalleleri öncesinde bu sene 7-8 Şubat 2020'de 16 takımın elemelerinden gelecek 8 takımın seçileceği karşılaşmalar yapıldıktan sonra, zaten finallere katılmayı hak etmiş dört takımla (Fransa, Avustralya, Çek Cumhuriyeti ve ev sahibi olarak Macaristan) birlikte oluşacak 12 takım 14-19 Nisan 2020 tarihlerinde Budapeşte'de "Laszlo Papp" spor salonunun toprak zeminli kapalı kortlarında karşı karşıya gelecekler. Düne kadar bir sene içinde değişik tarihlerde ve seviyelerde oynamakta olan yeni Fed Cup artık böylesine 7 gün içinde tamamlanmış olacak.

Biz de bölgesel elemelerde figüran olarak kortlarda bulunacağız ama üst seviyelerde yer alamadığımız için iyi bir seyirci olmaya devam edeceğiz.



HAFTAYA BAKIŞ

ATP ADELAİD KUPASI: Teklerde Güney Afrikalı Harris'i final maçındaki 6/3-6/0 yenen 3 numaralı seri başı Rus Rublev şampiyon olurken, aynı zamanda 16 seneden beri ilk defa senenin ilk iki turnuvasında arka arkaya şampiyon olmasını bildi. Çiftlerde de ise Gonzalez / Martin çifti, Dodig / Polasek çiftini 7/6(12) ve 6/3'lük iki sette yenerek şampiyon oldu.

ATP AUCLAND TURNUVASI: Teklerde Paire'i yenen 21 yaşındaki Humbert bu turnuvanın ilk Fransız şampiyonu oldu. Çiftlerde ise Bambridge / McLachlan, Daniell / Oswald çiftini 7/6(3) ve 6/3 yenerek şampiyonluğa kavuştular.