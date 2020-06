Bu musibet korona virüs neredeyse istisnasız her ülkeyi sarstığı gibi, bizde de çok konuda olduğu gibi, tüm sportif faaliyetleri de 16 Mart gecesi önce askıya aldırttı, sonra durdurttu. Aradan geçen 80 gün sonra tüm ilgili ülkeler almak durumunda kaldıkları, koronadan korunma öncelikli ve sporları spordan başka her şeye çeviren, sayısız önlemlerin uygulamasını mecburi kılan kararlar ile kısıtlı sportif faaliyetleri için yeniden ve nihayet 1 Haziran’dan itibaren izin vermeye başladılar. Sevindik mi?

KORTLAR BOŞ KALDI

Korona çok insanın ölümüne sebep oldu. Bunların çoğunun 65 yaş üstü insanlar olduğu söylendi. Sağlık örgütleri ve çoğu 65 yaş üstü insanlardan oluşan bilim kurulları, bu virüsün insanlara bulaşmaması için şart olan binbir çeşit önlemleri önerdiler, karantinalar yaptırdılar, kısıtlamalar koyarak koruyucu tedavilere önem verdiler. Bunlara az veya çok uyulmaya çalışıldı. Fakat bir anda, her şey bitmedi ama ülkeler yasakları, her spora göre ayı ayrı yeni kaidelere uyulması kaydıyla kaldırdılar. Bu hareket, sağlığın önemi ile yüz yüze kalan ve yasakların bir an önce kalkmasını bekleyenleri dahi tedirgin etti.

KULÜPLER NE YAPACAK?

Koyulan yeni mecburi kaideler sporu spordan çıkardığı, zevkini öldürdüğü, üstüne üstlük çokta zorlaştırdığı gibi yapılan çelişkili açıklama ve duyurular insanları gergin yaptı, şaşkına çevirdi. Zor durumda kalan sporumuzda ki tenis kulüplerinin yönetimleri ortaya çıkan sorumlulukları ile ne yapacaklarına şaşırdılar. Kortların bir anda dolacağını sananlar ise kortların boş kalması ile şok (!) geçirdiler. Umarız tüm kaideler, sorumluluklar netleşir de hem kulüp yöneticileri, hem oyuncular, hem bireyler, hem de kurslara gelecek olan çocukların aileleri rahat ederler.



TENİSİ ÇOK ÖZLEDİK

Bizler tenisi çok özledik. Koronü virüsün bulaş-masının önlemlere uyulduğu ve maç yapılmadan, seyircisiz oynandığı taktirde bulaşma riskinin çok az olduğu tenis de tüm yasaklar dün-yanın çok ülkesinde kaldırılmışken bizde hala belirliksiz ve tutarsızlık içinde kalmış olması çok üzücü, insanlar arası eşitlik ilkesine de aykırı. Eskiden 7'den 70'e denmiş olsa da artık 4 yaşından 85 yaşına kadar her yaşın tek sporu olan tenis sporunun, sürekli spor anlayışı için-de yapılmasından, her şeyin başında değerli yöneticilerimizin mutlu olması gerekmez mi?



SPOR HAYATIMIZIN BÜYÜK BİR PARÇASI

Ama öyle böyle büyük değil, çok büyük bir parçasıymış meğer! Evet, takım sporları için farklı, bireysel sporlar için daha farklı; profesyonel sporcular ve amatörler açısından yine farklı; ekonomik boyutu büyük olan sporlar için farklı; müsabakayı sevenler için farklı; eğlenmek ve sağlıklı olmak için spor yapanlar için farklı çelişkilerle zenginleşmiş, biraz da yolunu şaşırmış acayip bir tutku ve ihtiyaçmış meğerse... Başlı başına bir hayatmış kolay kolay kopulamayan aslında! Gözü pek, hırslı ve gizli gizli antrenman yapan veya oynayan, ders veren, kurs yapanlar yanında tenis aşklarını yepyeni yöntemlerle gidermeye çalışanları gördüğümüz gibi, dünya tenis yönetimlerinin eski arşiv imkanlarını açarak konuyu gündemde tutmaları, sanal maçlara bile yönelen tenisseverleri, moda olan video buluşmaları ile ortaya çıkanları, çok değişik yaklaşımlar, fikirler ve görüşlerin, hatta iddiaların arasında bir 80 gün geçti bile. Umarız hiç sorun yaşamamak için konulan çok zor olacağı kesin yeni kaidelere harfiyen uyum sağlanır da bu uyum bozulmadan (!) devam eder ve herkes sporunu sağlık içinde yapar. Bütün temennimiz bu. Adrenalinin gözümüzü döndürmemesini de diliyorum.