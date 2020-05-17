1992 Tekfen Holding serisinde de oynanan 4 kategorinin ödüllerinden 4 Challenge kupası yanında verilen 8 kupadan 3 birinciliği İzmirli oyuncular kazanırken, 1 birinciliği de İstanbullu oyuncu kazanmıştı. İkincilerinin ise ikisi yine İzmirliler olmuştu. 1993 Cotton Bar serisin de ise 4 Challenge kupası yanında verilen 8 kupanın ikisi birincilik ve üçü de ikincilik olmak üzere beşini İzmirliler kazanmıştı. Unutulur mu hiç! Ne var ki asıl kazananlar Türk Veteran tenisi ile veteranlar arası oluşan dostluklar olmuştu.

Geçmişten bir tenis şöleni

Son senelerde ülkemizde, WTA yıl sonu, İstanbul Cup, İstanbul Open, ATP, WTA, Ted Open, Challenger's, senyörler dahil çeşitli kategori ve büyüklükte ITF turnuvaları, yine Senyörler Takım ve Bireysel dünya şampiyonaları gibi hakikaten önemli, bir kısmı dünya çapında ses getiren ve tüm spor camiamızı mutlu eden tenis organizasyonları gerçekleştirilmiş olduğunu hepimiz biliyoruz. Ben de bu köşemde, Siz tenisseverlere bundan neredeyse 30 yıl evvel yaşadığımız, ancak uluslararası olmayan ama çok etkileyici bir etkinliğimizi daha hatırlatmak istedim. Umarım üstünde biraz düşünme şansınız olur.



"BAROMETRE CUP"

Barometre Gazetesi 1989'dan beri İstanbul da yayınlanan, Türkiye'ye yön verenlerin haftalık gazetesiydi. Başında da Tenis sporunun değerini bilen duayen gazeteci Can Aksın vardı. Maalesef o güzelim gazete, malum ekonomik sebeplerden dolayı 20 Kasım 2001'de kapanmak durumunda kaldı. Kapandı ama unutulmadı... Çünkü bu gazetenin düzenlediği, beraber çalıştıkları sponsorların adlarıyla anılan, "Barometre Cup iş insanları tenis turnuvaları" 1991'de başlayıp 4 sene büyük bir ilgi ve katılımla düzenlendi, tenis camiasında büyük yankı yarattıktan sonra maalesef 1994 yılında son defa oynandı. Ne var ki, Barometre Gazetesi böylece bu "Challenge" tenis turnuva serisini, özellikle VTB'nin 1986'da başlattığı 35 yaşında başlayan teniste veteranlık vizyonunu hafızalardan silinmeyecek şekilde ve büyük başarıyla Türk tenis tarihine hediye etmiş oldu.

Barometre Cup'ın özelligi Önce İstanbul, Ankara ve İzmirli iş adamı ve yönetici tenisçilerin katıldığı (daha sonra bu üçlüye Adana'da eklendi) ve dört kategoride yapılan şehir mücadeleleri sonunda birinciler eşleriyle birlikte yolculuk, otel, iaşe ve tüm transfer organizasyonunu kapsayan bir davet ile son final maçlarının yapıldığı şehirde ağırlanırdı.

İlk turnuva İstanbul'da yapıldıktan sonra gördüğü ilgi doğrultusunda Türkiye finalleri 92 yılında İstanbul ENKA tesislerinde Tekfen Holding'in ev sahipliği ve sponsorluğunda, 93 yılında ise İzmir'in Çeşme ilçesinde Altın Yunus tesislerinde Cotton Bar sponsorluğunda coşku ve neşe içinde gerçekleştirildi.

94 yılında ise oynanan finallerden sonra şampiyonaya gazete tarafından maalesef son verildi. Bu dostluk odağı tenis etkinliğini kaybetmek hepimizi, tabii ki Can Aksın'ı da çok üzmüştü.Hala hatırlanabildiğine göre, sporumuza önemli bir katkı yapmış demek ki...

Şehir şampiyonları

Can Aksın ve Sabahnur Erdemli'nin çok yakın ilgileri ile Mustafa Balkan'ın katılımcı şehirlerin arasında ki git-gelli koordinasyonun da yapılan Erkekler A, Erkekler B, 50 + Erkekler ile Kadınlar kategorilerin şampiyonaları çok zorlu maçlar neticesinde belirlendikten sonra finallerin yapılacağı şehirde, 4 şehrin şampiyonları ile organizatörler çok sıcak bir şekilde her seferinde aynı otelde, aynı restoranda ve aynı kulüpte bir araya gelirlerdi.