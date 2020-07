Bereket mi, büyük hata mı, çok erken mi bilemiyorum ama, ekonomik olarak sporu yönetenler ile bu spordan büyük kazançlar elde edenler, özellikle de bu sporun ekonomistleri normale dönüşü hızlandırmak için çırpınıyorlar desem her halde abartmış olmam. Kıtalar arası seyahatlerin zorluk ve riskleri, salgından çok darbe yemiş zengin ülkelerin sınırlarını bir çok ülke vatandaşlarına kapatmış olmaları, DSÖ'nün uyarıları ile bunlara karşılık ihtiyaç halinde ki maalesef gözleri dönmüş çaresiz ve korkusuz insanların şu veya bu şekilde başlattıkları küçük çaptaki faaliyetler ve meydan okurcasına düzenledikleri seyircili organizasyonlar da ortaya hemen çıkan yeni bulaşlar tedirginlikleri çok arttırdı. ITF, ATP gibi tenisin üst yönetimleri, bu salgın dolayısı ile oyuncu puan sisteminde mevcut süreyi oyuncuları rahatlatacak şekilde uzatmış olsa da, salgının ABD'de ki kötü durumuna rağmen US Open muhakkak yapılacak dense de, oyuncu ve seyirci katılımının beklentinin çok altında kalacağı, özellikle de Nadal, Djokovic gibi yıldız oyunculardan bir kısmının da turnuvaya katılmayacağı duyuluyor. Aynı şekilde, yeni turnuva tarihlerinin açıklanmasına rağmen toprak kort sezonunun yüzde 50 seyirci ile gerçekleştirmek bile çok riskli olacaktır. Spor evet ama, insan sağlığı her şeyden önce gelmelidir.



TENİS SPORU MUALLAKTA

Tenise yalnız spor olarak bakarsak teniste her şeyin tarumar olduğunu görüyoruz. Salgın beklenmedik bir zamanda ve güçte gelince ne yapacağımızı bilemedik. 16 Mart 2020... Konumuz olan sporun önü açık olarak dünyamızda durduğu gün! Sağlığın ön plana çıktığı gün ve akabinde ki gelişmeler, sıkıntılar, çaresizlik ve ölüm rakamlarının yarattığı büyük üzüntü, belirsizlikler, korkular! Dünya Sağlık Örgütü'nün, ülke bazında ki Bilim Kurulları'nın uyarıları, "evde kal" projeleri, hijyen ve sosyal mesafe gibi kuralları, maske takma mecburiyeti ve bunlara bağlı tüm yasakları... Ve tabii bu salgının tetiklediği, herkesi etkileyen ekonomik sorunların boyutları ve etkileri!



AZ RİSKLİ OYUN DESELER DE...

Bulaş açısından en az tehlikeli aktivitelerden biri olan tenis sporu bile büyük bir alanda karşılıklı iki kişi ile oynanıyor olsa da yasaklandı, Ulusal ve uluslararası her türlü müsabaka şekilleri, antrenmanlar durduruldu, ertelendi ve hatta iptal edildi. Ayrıca kulüpler kapatıldı ve uymayanlara çok büyük cezalar getirildi. Ne var ki, salgının hala kötü gidişine rağmen normale dönüşü hızlandırmak ve insanların motivasyonlarını kaybettirmemek için herkes sanal dünyada yeni teknikler ve değişik yöntemler uygulayarak devleşti. Bazıları ise kendi çaplarında izinleri alınmış (!) faaliyetleri ortaya koydu. Kortlardan ve tribünlerden uzak kalanlar ise bu cılız faaliyetlerle avunmaya başladılar. Üzenler ve üzülenler de oldu tabii!