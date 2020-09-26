Bu turnuva US OPEN'in aksine top toplayıcıların küçük çocuklardan oluştuğu ve çok yavaş oldukları gözlerden kaçmadı. Tesisin sanatsal güzelliği ise epey kıskandırdı. Bu hafta yine kortlarda ATP ve WTA turnuvaları yoğunlukta: WTA Strasbourg, ATP 500 Hambourg ve ATP 250 Metz Turnuvası oynanacak. Umarım hepsini izleme şansımız olur.



SAMPİYONLAR GEÇİDİ

ATP 1000 uluslararası tenis turnuvası seyircisiz de olsa (son gün, 1000 kişi arenaya alınmış) oynandı ve sanırım kazasız belasız bitti. Olan galiba burada ki 10'cu şampiyonluğunu arayan Nadal'a oldu ve yarı finalde harika bir tenis oynayan Diego'ya üç sette boyun eğdi. Finalde ise Djokovic, Diego'ya hiç şans tanımadan şampiyon oldu ve rekorlarına bir rekor daha ilave etti. Aynı yerde oynanan WTA 1000 Premier kadınlar serisinde ise çeyrekte son Grand Slam'in finalisti Azarenka'yı yenen Muguruza ile yarı final oynayan ve kazanan bir numaralı seri başı Halep finale çıktı.

SIMONA HALEP SERIYE TAKTI

Diğer taraftan ise favoriler arasında yer alan Pliskova finale çıktı ama kaybettiği ilk setten sonra ikinci sette 2/1 gerideyken maçı bırakmak durumunda kaldı. Böylece Halep buradaki üst üste ikinci şampiyonluğuna ulaşmış oldu.



ÇAGLA BÜYÜKAKÇAY İLK TURU GEÇTİ

2020'nin üçüncü ve son Grand Slam turnuvasında, bir sürü uygulama belirsizleriyle eleme turları başladı.

Rolland Garros'a seyirci alınıp alınmayacağı bile belli değilken alınırsa kaç kişi alınacağı tartışma ve pazarlıkları devam ediyor.

Asıl önemli konu seyircilerin nasıl oturacağı, nasıl kendilerini ve etrafındakileri koruyacakları ve de gerekli mesafelere riayet edilmesi tabii ki! Ve bir ilk: Çarşamba günü ilk Kovid'li oyuncumuz oldu.

Umarız bu kadarla kalır.

Bizden elemelere katılan 3 as oyuncumuz var: Çağla Büyükakçay, Pemra Özgen ve Cem İlkel. İlk gün ve ilk turda Cem turnuvaya veda ederken, ikinci gün Çağla'mız ilk turu 3 sette geçti. Üçüncü gün Pemra'da maalesef zorlu bir maçtan sonra yenilerek elenmiş oldu. Perşembe günü Çağla Büyükakçay 2. tur mücadelesine çıkacak.

Çok ümitliyim o maçtan...