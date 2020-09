WTA İSTANBUL CUP adıyla senerlerce önce bir otelin bahçesinde başlayan bu uluslararası kadınlar turnuvasının lisansı bu sene TTF'ye geçtikten sonra WTA İSTANBUL CUP tarih oldu. Sahibi ve ismi değiştirilerek "aynı" turnuva İstanbul'da ve TEB BNP Paribas Tennis Championship- İstanbul adı altında 8-13 Eylül 2020 tarihleri arasında seyircisiz olarak TTF'nin yenilenen İstanbul Tenis Merkezi'nde "Tenisin kalbi İstanbul'da atacak" ve "Yepyeni bir tesiste tenise Merhaba" sloganları ile yapılacak. Hayırlı ve uzun ömürlü olmasını diliyoruz. Maçlar, ve D-Smart, Spor Smart ve sportstv ekranlarından naklen yayınlanacak.

Çağla Büyükakçay, elemelerde bir numaralı seri başı olarak katılacak.

Çağla'dan şampiyonluk bekliyoruz...



DJOKOVİC'İN FEDERER KOMPLEKSİ

2020 yılı Djokoviç'e fazla yaradı galiba. Biraz da Nadal'ın yokluğuna! Zaten dünya bir numarası olarak başladı yeni yıla! Oynadığı 25 maçın tamamını kazandı.

Yine oynadığı 11 "tie-break"'in yalnız birini kaybetti ve 114. ATP finali oynadı. Kovid-19 dönemi başladı, o durmadı Adria Cup organizasyonunu başlattı. Testi pozitif çıktı. İyileşti ve devam etti.

Amerika'ya gideceğimi sanmıyorum demişti ama sonradan seyircisiz oynanan, havlu servisinden faydalanmayacakları Cincinnatti Turnuvası'na katıldı. Çiftlerden çekildiyse de teklerde şampiyon oldu. Us Open başlarken ATP oyuncu başkanlığından istifa etti ve bir gecede destekçileriyle yeni bir oyuncu sendikası/birliği kurdu.

En büyük olduğunu herkese göstermek için 18. Grand Slam şampiyonluğunu hedefleyerek US Open'e de girdi ve şimdi 3. tura çıkmış durumda. Kazanabilir de!

Ve kazanırsa Federer'in rekoruna biraz daha yaklaşmış olacak.

Amacı, sanıyorum ve herhalde her bakımdan (!) Federer'i geçmek ve en büyük olduğunu ispat etmek.

Bu sayede belki kompleksinden de kurtulacak. Ne var ki en büyük olsa da her geçen gün daha az sevildiği de başka bir gerçek.



OSAKA'NIN PROTESTOSU

WTA Cincinnatti turnuvasının favorisi Japon Osaka, yarı final maçından bir gün önce Amerika'da bir zencinin polis tarafından öldürülmesini protesto etmek için çok sert bir dille yarı finale bu yüzden çıkmayacağını tüm dünyaya duyurdu, büyük destek aldı. Ne var ki daha sonra turnuva yönetiminin daveti üzerine yapılan bir toplantı sonunda tekrar düşünüp kararını değiştirdiğini ve maça çıkacağını açıkladı.

Ancak maça çok anlamlı bir kıyafetle çıkarak aslında düşüncesinin hiç değişmediğini, fakat ve bence sporun geleceğini düşündüğünü göstermiş oldu.

Maçı kazanarak finale çıktıysa da geçirdiği sakatlık dolayısı ile WO olarak turnuvayı ikincilikle tamamladı.

Us Open'e ise favori olarak katılım sağladı.

Başarılar diliyorum.



KALBİMİZ BÜYÜKAKÇAY İLE

Çağla Büyükakçay, Pemra Özgen ve Başak Eraydın normalleşme sürecinde ilk turnuvalarına Prag'da katıldılar.

Eraydın ilk turda kaybederek turnuvaya veda etse de, Pemra 3. tura kadar çıkabildi. Çağla ise 4. tura yükseldi.

Gözümüz yine Çağla'yı şampiyon olarak görmek istiyor. Oyuncularımızı kutluyor, Çağla'ya da şans diliyor ve iyi haberlerini bekliyoruz