Korona virüsün başlamasıyla patlak veren krizden korunabilmek için alınabilecek önlemler tüm yaşamımızı etkileyen ve uyulması şart olan "yasaklar" ile beraberinde gelen "kurallar" oldu. Hayatımız değişti ve durma noktasına geldi. Tenisimiz de durdu tabii... İnsan oğlunun salgın karşısında ki acizliğine rağmen, erken de olsa normalleşmeye geçilmesi her bakımdan elzemdi. Teniste de yasaklar biraz yumuşatıldı, ne kadar olabilecekse kontrollü bir şekilde ve kısa sürede tüm dünyada az çok hareket ile turnuva programları da açıklanmaya başlandı. Tabii bir diğer taraftan da tatsız virüse yakalanma haberleri ile turnuva iptal haberleri gelmeye başladı.

RISKE ATMAK ISTEMIYORLAR

Olimpiyatların 2021'e ertelendiği, hatta daha ileriye erteleneceği bilgileri yanında Amerika Açık, Roland Garros gibi turnuvalarının oynanacağı söylense de çok seyircili bu büyük turnuvaların bile iptalleri gündemden düşmüyor. Ülkeler arası seyahat zorlukları bir yana ard arda oynatılması düşünülen bu turnuvalara katılımın da ne olacağı meçhul! Oyuncuların büyük bir kısmı kendilerini riske atmak istemeyebilirler, hatta turnuvaya katılmayacağını söyleyenlerde var. Buna karşılık gözü pek ve korkusuz oyuncular da yok değil. Son olarak ATP yönetimi Washington'da mart ayında ertelendikten sonra 13 Ağustosta başlayacağı ilan edilen ATP 500 City Open Turnuvası'nı da iptal etti. Bazı küçük turnuvalar ise oynandı, devam edenlerde var.



FEDERASYON SEÇİMİ KULİSLER İ

Çok sayıda ülke olimpiyat oyunlarının ertelenmesinden sonra federasyon seçimlerine gitti. Bizde ise henüz bir açıklama yok. Ancak duyduğumuz kadarıyla kazan kaynıyor ve baskın bir seçime hazır olmak üzere aday gruplar hazırlıklarını yapıyor. Başkan Cengiz Durmuş'un ve başkan yardımcısının başkan vekilliği görevinden uzaklaştırılmasından sonra, yönetim kurulundan istifa etmeyenler Osman Tural ile işbirliğine girerek güç göstermeye başladıklarını görüyoruz. TTF'nin üçüncü başkan adayı olarak ortaya çıkan Murat Altun ise henüz sessizliğini koruyor.





BAŞKANLIK YARIŞI SÜRPRİZLERE AÇIK

Ne var ki üçlü seçimler her zaman zordur ve sürprizlere açıktır. Mevcut delege sistemi ve listesi değişir ve eğer seçim bu yeni listeye bağlı olarak yapılırsa, Türk tenisinin ağırlığını teşkil eden senyörleri iyi tartmak, onların beklentilerini iyi anlamak lazım. Özellikle de senyörlerin motoru olan klasman turnuvalarının ciddiyeti ile seçilip milli olmuş, TTF tarafından görevlendirilmiş senyörlerin hakları olan eski ve yenilerde olabilecek tüm mantıklı masraflarının veya harcırahlarının ilan edilmesi ve zamanında ödenmesi şarttır. Hasır altı edilmeleri ise kabul edilemez. Umarız seçim yapılır ve güzel bir seçim olur...



BİZDE NELER OLUYOR?

Bizde performans tenisçileri ve TOHM oyuncuları antrenmanlarına iyi kötü başladılar, Başak Eraydın, Ergi Kırkın gibi bazı milli oyuncularımız ise yurt dışı Palermo Turnuvası'na katılarak başarılı bile oldular. Bu hafta Çağla Büyükakçay ve Pemra Özgen de turnuva oynayacaklar. ITF ise turnuva programını açıkladı ama hala tedbiri de elden bırakmadı. Senyör turnuvaları da başladı. İzmir KTK bir anı turnuvası ile başladı, İZTİK'te ise hafta sonu turnuvası organize ederek hareket başlattı.