2020 Mutua Madrid Open'in iptal edilmesinden sonra cesaretle başlatılan bu turnuvaya bir numara olarak katılan Serena Williams yanında Coco Gauff, Sloane Stephens, Serena'nın ablası, eski dünya bir numarası ve 40 yaşındaki Venus Williams ve Victoria Azarenka da kortlarda olacak. Serena ikinci turda ablasını 3 sette yendikten sonra dünya 116 numarası ve turnuvanın 9. Seri başı Shelby Rogers'a 1-6, 6-4, 7-6 (5) çeyrek finalde yenildi. Önü açılan Jennifer Brady ise hiç set kaybetmediği bu turnuva da Finalde de Jil Teichmann'ı 6-3, 6-4 yenerek yılın ilk kupasını kaldırdı. Bu arada Avrupa'danda iyi bir başlangıç: Simona Halep, Prag'da şampiyon olarak WTA tura geri dönmüş oldu.



FERRO İKİNCİ KEZ ŞAMPİYON

31 Palermo Ladies Open turnuvası, katılan iki yıldız oyuncu Donna Vekic ve Maria Sakkari yanında Anett Kontaveit'i finalde yenen yıldız Fransız oyuncu Fiona Ferro ikinci WTA şampiyonluğuna ulaştı.



KORONA VİRÜS PERİSAN ETTİ

Korona virüsün (Kovid-19) tenis dünyasını nasıl allak bullak ettiğini hep beraber gördük. Yeni normalleşmeye geçinceye kadar da uluslararası tenis federasyonu yanında, Tenis'in ATP, WTA gibi dünya yönetimleri, tüm federasyonlar, kulüpler, oyuncular, antrenörler, hakemler, masörler, velhasıl tenis ile tüm ilgililer çok sarsıntılı ve sıkıntılı günler yaşadılar. Kurallar dahilinde normalleşme biraz rahatlattıysa da zaman zaman duyulan "Korona" hadiseleri yanında, yönetimlerin cesur kararlar ile duyurdukları seyircisiz turnuva takvimleri, buna rağmen ardından ard arda gelen turnuva iptalleri, oyuncuların turnuvalardan şu veya bu nedenden dolayı çekilmeleri teniste sıkıntıların devam ettiğini gösterdiği gibi, gözü kara ve hırslıların tenissiz yaşayamadıkları da bir gerçek. Umarım normalleşmeye geçiş sırasında Ve de tabii sonrasında çok büyük problemler yaşanmaz!



TENİSTEN HABERLER VAR

İzmir Kültürpark Tenis Kulübü'nün Mart ayından beri gerçekleştirdiği ilk hafta sonu senyör turnuvası ardından İZTİK kulübünün de benzer turnuvası az katılımla olsa da kurallar dahilinde yapıldı. Ülkemizin yıldız oyuncularından Berfu Cengiz ve İpek Öz Portekiz'de, Altuğ Çelikbilek , Ergi Kırkın ve Marsel İlhan Belarus'te 17 Ağustos'ta 15.000 dolar toplam ödüllü turnuvalara katılırken, erkeklerde 1 numara oyuncumuz Cem İlkel ise İtalya'da Challenger Turnuvasında oynayacak. Başarılar diliyoruz.



BAKAN KASAPOGLU DENETİMDE

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu yenileme çalışmaları sürecini yakından takip ettiklerini belirterek, İstinye Ulusal Kamp ve Tenis Eğitim Merkezi'ni, TTF başka-nından son bilgileri ala-rak teftiş ettikten sonra gidişattan çok mutlu olduğunu beyan etti. Kasapoğlu, "Tesisi-mizin uluslararası standartlara getirilmesi, tüm kortların yenilenmesi, İstanbulumuzun yarınlarda da dünyanın önde gelen tenis şehirle-rinden birisi olması için çalışıyoruz" diye konuş-tu. Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ayrıca tesisin açılışını bu yıl 8-13 Eylül tarihlerinde seyirci-siz olarak düzenlenecek "TEB BNP Paribas Tennis Cham-pionship Istanbul Turnuvası" ile gerçekleşeceğinin müjdesini de verdi. Ülkemize hayırlı olsun.